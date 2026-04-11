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Debate

Caso Loan: el sanjuanino Carlos Perez y los otros detenidos ya tienen fecha de juicio

Fuentes judiciales confirmaron que el debate ya tiene día y será este 2026.

Por Agencia NA
Carlos Pérez es el sanjuanino que está imputado en la causa de la desaparición del pequeño Loan Peña.

Carlos Pérez es el sanjuanino que está imputado en la causa de la desaparición del pequeño Loan Peña.

El juicio oral y público por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña comenzará el 16 de junio, según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

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El Tribunal Federal de Corrientes definió la fecha del debate tras la audiencia del viernes 27 de febrero, cuando había fijado el inicio para el 7 de octubre, pero las partes objetaron esa decisión y los jueces lo reconsideraron.

De acuerdo al escrito que accedió NA, “en principio, las audiencias se celebrarán bajo un esquema de alternancia semanal: la primera semana los martes, miércoles y jueves, y la semana subsiguiente los miércoles y jueves”.

El órden se mantendrá de manera sucesiva conforme a la agenda prevista y hasta la finalización del proceso.

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el sanjuanino y ex capitán de la Armada Carlos Pérez; la tía de la víctima Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; Mónica del Carmen Millapi; su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez; y el ex comisario Walter Maciel serán juzgados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan.

Respecto a la pesquisa paralela por los delitos de privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública y encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro de estupefacientes a título gratuito y resistencia a la autoridad, usurpación de insignias y de títulos profesionales, se encuentran imputados Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

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