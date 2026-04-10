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Justicia

Causa fentanilo contaminado: se realizarán las audiencias indagatorias a los acusados

La Justicia indagará a los presuntos responsables de la peor crisis sanitaria, que causó 111 muertes por fentanilo contaminado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Frente a la megacausa que tiene en el eje de la investigación a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, y es considerada como la peor crisis sanitaria porque habría causado 111 muertes por fentanilo contaminado, se definieron las fechas de audiencias indagatorias de quienes están al frente de las empresas.

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El próximo lunes 13 de abril se realizará la última pericia del Cuerpo Médico Forense respecto de una paciente, de 38 años, que presentó la querella en el último tramo.

En tanto, el jueves 16 de abril, a partir de las 11 de la mañana, se citará a indagatoria a Ariel Fernando García Furfaro -propietario-, Carolina Ansaldi -directora técnica de Laboratorios Ramallo SA-, María Victoria García y Eduardo Darchuk -ambos responsables de la cadena de producción-.

Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados, Nilda Furfaro, madre de los hermanos García y directiva de las sociedades, Wilson Daniel Pons, responsables de la cadena de producción, al igual que Adriana Iudica y Rocío del Cielo Garay.

Por último, el martes 21, será el turno de Javier Martín Tchukran, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA., Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, de la cadena de producción al igual que Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar; y Diego Hernán García, hermano de Ariel y directivo en ambas compañías.

En la causa, se encuentran 14 empresarios, accionistas y técnicos procesados y así, el desarrollo del caso demostró que todos conocían la contaminación en las ampollas dentro de las empresas, que no hubo control por parte de las autoridades, tampoco seguimiento de las entidades públicas y que el fentanilo fue administrado en varios pacientes que fallecieron tiempo después.

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