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Avanza la investigación

Conmoción en Comodoro: el fiscal apuntó contra la madre y su pareja por la muerte de Ángel

Cristian Olazábal confirmó que ambos están imputados y bajo sospecha. Buscan determinar si el nene murió por golpes, un “zamarreo” o una patología previa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ángel

La investigación por la muerte de Ángel, el nene de 4 años en Comodoro Rivadavia, avanza hacia un momento clave y con definiciones cada vez más contundentes. El fiscal Cristian Olazábal aseguró que la madre del menor y su pareja “son los principales sospechosos” en la causa.

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Las primeras pericias revelaron la presencia de lesiones internas, aunque todavía no está claro cuál fue su origen. “Resta determinar el origen de las lesiones”, explicó el funcionario judicial, quien remarcó que las sospechas se centran en “las últimas personas que estuvieron con él”. En ese marco, confirmó que la madre biológica y su actual pareja están bajo la lupa.

Si bien aún no se realizó una audiencia ante un juez penal debido a que no se logró establecer con precisión cómo ocurrió el hecho, ambos ya se encuentran formalmente imputados. Según detalló el fiscal, no se les tomó declaración informativa para evitar posibles nulidades en el proceso. “Son los principales sospechosos y esto podría provocarnos una nulidad a futuro si los entrevistamos como testigos”, sostuvo.

Por el momento, sobre los dos pesa una medida de arraigo con control policial para impedir que abandonen la ciudad. En caso de intentar salir de Comodoro Rivadavia, la fiscalía anticipó que pedirá la detención preventiva.

Uno de los puntos más sensibles de la causa gira en torno a cómo el niño había quedado recientemente bajo el cuidado de su madre, luego de haber vivido durante años con su padre. Olazábal indicó que se están analizando los expedientes del fuero de Familia para comprender los fundamentos de esa revinculación.

En ese sentido, señaló que los antecedentes daban cuenta de una “conflictiva entre adultos”, aunque sin registros de violencia directa del padre hacia el menor. Frente a las acusaciones cruzadas de familiares contra funcionarios judiciales, el fiscal fue claro: si surgen irregularidades o posibles delitos, se avanzará de oficio y se dará intervención al Consejo de la Magistratura.

Mientras tanto, la causa entra en una etapa decisiva apoyada en pruebas científicas. Los próximos estudios serán determinantes para establecer si la lesión cerebral que provocó la muerte de Ángel fue consecuencia de un golpe, un “zamarreo” o una patología previa, un dato clave que definirá el rumbo judicial del caso.

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