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Medida judicial

Crimen escolar en Santa Fe: imputan al segundo detenido

N.C., de 16 años, afronta una acusación por encubrimiento de Gino C., pero se podría avanzar con una calificación más grave ante nuevas hipótesis.

Por Agencia NA
Ian Cabrera, víctima del crimen escolar en Santa Fe. Foto: Agencia NA

Ian Cabrera, víctima del crimen escolar en Santa Fe. Foto: Agencia NA

El segundo detenido por el crimen escolar en la ciudad santafesina de San Cristóbal afronta hoy la audiencia de imputación donde se prevé que se lo acuse por el delito de encubrimiento, aunque, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas, se podría avanzar en una calificación más grave ante nuevas hipótesis aportadas a la causa.

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Este jueves a las 10.00 se espera que N.C., de 16 años y que es punible, conozca la atribución del hecho por parte de la fiscal de Menores de Rafaela, Carina Gerbaldo. La audiencia estará presidida por la jueza Laura Lencina.

Conforme a los datos aportados a este medio, la acusación principal es encubrimiento en el asesinato de Ian Cabrera, pero en las últimas horas los investigadores de la Policía Federal advirtieron que habría tenido un "rol activo"' en el ataque, por lo que no se descarta una calificación más grave.

Pese a que no trascendieron detalles, esta nueva acusación podría estar relacionada al caso de Delfina Pérez, la adolescente brutalmente agredida por compañeras el 1° de enero de este año en San Cristóbal.

Las autoridades nacionales comunicaron este miércoles que en la Argentina se detectó la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas y que no están relacionadas al bullying. En este sentido, indicaron que el ataque en la ciudad santafesina está relacionado al grupo denominado True Crime Community (TCC).

En los últimos dos años se identificaron 15 casos y cuatro que están en análisis que hacen referencia de la presencia de este tipo de culturas violentas.

FUENTE: Agencia NA

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