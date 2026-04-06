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Operativo policial

Tiroteo en Santa Fe: detuvieron a un adolescente acusado de encubrir el ataque en el que mataron a Ian Cabrera

Los investigadores informaron que tiene vínculo con el agresor y sospechan que tuvo conocimiento previo del ataque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El horror sucedió cuando los estudiantes estaban por izar la bandera en esta escuela de San Cristobal, Santa Fe

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Un adolescente de 16 años fue detenido este lunes acusado de haber encubierto al tirador de la escuela N° 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en Santa Fe.

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Los investigadores sospechan que el chico detenido tenía información previa sobre el ataque en el que murió Ian Cabrera, de 13 años, y otros dos resultaron heridos.

El nuevo implicado en la causa fue detenido por la Policía de Investigaciones de Santa Fe en la Ruta Nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson.

Según trascendió, iba en una camioneta con sus padres cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad.

"Tenía vinculo con G. C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque", detallaron esta tarde fuentes del caso.

Ayer se había conocido la detención de otro alumno de 16 años de Sunchales, al que acusan de promover una serie de amenazas de futuras matanzas escolares en la localidad de Rafaela, un hecho que los investigadores analizan como un efecto contagio del trágico ataque de San Cristóbal.

Tal como informó Clarín, los fiscales que llevan adelante la causa por el homicidio consideran que el autor tuvo “una planificación relacionada con vínculos en redes sociales” y venían investigando si pudo haber participación de otras personas. Así se supo tras la audiencia de formulación de cargos, realizada el viernes por la mañana en la sede del Poder Judicial local.

Los investigadores hacen foco en una serie de conversaciones presuntamente realizadas por el tirador y otro grupo de jóvenes en la plataforma Discord. En los chats interactuaba con otros usuarios y hacía referencias a otras masacres en distintas escuelas de Estados Unidos y Serbia. Luego de la tragedia, el supuesto perfil de G.C. recibió comentarios de distintos usuarios celebrando lo ocurrido y pidiendo su libertad.

El principal acusado tiene 15 años es inimputable, según la ley vigente. La nueva Ley del Régimen Penal Juvenil, que baja a 14 años la edad de imputabilidad y que fue sancionada por el Congreso Nacional en febrero, regirá desde el 5 de septiembre.

Ian Cabrera Ñúñez fue asesinado el lunes por la mañana de un disparo de escopeta 12/70 realizado por un compañero de la escuela N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, un pueblo de 15 mil habitantes ubicado al norte de Santa Fe.

Por el hecho resultaron heridos otros ocho chicos que fueron atendidos en el hospital local y dos derivados a Rafaela, sin riesgo de vida.

El tirador fue reducido por el encargado de la escuela, quien se abalanzó sobre él cuando escuchó las primeras detonaciones. Lo único que el chico alcanzó a decirle es que el fin de semana se había ido de caza. El hombre lo describió como “perdido” al adolescente al momento del hecho.

FUENTE: Clarín

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