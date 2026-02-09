La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína

Una niña de cinco años se encuentra internada en un centro de salud de La Pampa tras dar positivo de cocaína en un examen de orina y su padre fue demorado, pero luego recuperó la libertad, mientras que la Justicia llevó a cabo un allanamiento durante el cual secuestró diferentes elementos.

El caso sucedió el pasado sábado cuando un hombre llevó a su hija a la guardia del Hospital “René Favaloro” donde los médicos le realizaron un examen para determinar las posibles causas de su malestar y el resultado arrojó positivo para cocaína.

“La menor está bien. Sigue internada en el Favaloro, pero, por suerte, está fuera de peligro. Eso es lo importante”, señaló el fiscal Cristian Casais, en diálogo con La Arena, a la vez que comentó que el padre de la niña se había ido del lugar.

Según Casais, el hombre se fue sin aviso del centro asistencial, pero los fue hallado por los efectivos policiales quienes realizaron un allanamiento en su domicilio y secuestraron diversos elementos que son de interés para la causa.

El hecho es investigado por la Justicia para determinar cómo llegó la pequeña a ingerir cocaína y el mismo quedó a cargo de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

Este caso se suma a uno ocurrido el 4 de agosto del año pasado cuando, en el mismo hospital de la capital pampeana, una beba de ocho meses fue ingresada y, al realizarle estudios de rutina, los médicos descubrieron que tenía cocaína en su organismo.

Luego, el 9 de agosto, el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) fue convocado de urgencia a una casa del barrio Talleres, en General Pico, por la descompensación de una niña de 2 años y, tras efectuarle los exámenes, también se dio a conocer que había ingerido cocaína de manera accidental.