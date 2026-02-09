Violento accidente en la Ruta 40: un herido quedó atrapado y fue rescatado por Bomberos

Un grave accidente de tránsito ocurrió este sábado alrededor de las 19 horas sobre la Ruta Nacional 40 norte, a la altura de la Cascada de la Virgen, en Río Negro. El siniestro fue un choque frontal entre una camioneta Toyota Hilux y un Peugeot 206, lo que generó un importante despliegue de servicios de emergencia.

Producto del fuerte impacto, los rescatistas debieron realizar maniobras de extracción para liberar al acompañante del auto, quien luego fue trasladado al hospital local con politraumatismos. Además, otra persona que viajaba en la camioneta también fue derivada al nosocomio para su evaluación.

El hecho fue alertado a través del sistema 911 y motivó la rápida intervención de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, quienes enviaron una unidad de rescate y otra del destacamento de Mallín. Al llegar al lugar, constataron que uno de los ocupantes del Peugeot había quedado atrapado dentro del vehículo.

En el operativo trabajaron personal policial, agentes de Salud, Gendarmería Nacional y Seguridad Vial. Por la gravedad del episodio, la Ruta 40 permaneció cortada de manera total durante varios minutos, mientras que las causas del accidente continúan siendo investigadas.