lunes 9 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cambios

Adorni adelantó que la TV Pública podría cerrar y confirmó un cambio de nombre

El jefe de Gabinete afirmó que, aunque la ley impide su privatización, el Gobierno buscará achicarla al máximo y avanzar en una reestructuración profunda.

Por Agencia NA
image

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que podrían cerrar la Televisión Pública, sin embargo, por el momento, sólo le van a cambiar el nombre. Asimismo, recordó que aunque “por ley está prohibido privatizarla", desde el Poder Ejecutivo tienen la potestad de “ achicarla lo más que se pueda”, con el fin de no generar más gastos.

Lee además
La pelea por los jeans y la ropa importada. El comercio de San Juan advierte que la baja del consumo y la apertura importadora impactaan en la caida de la actividad y el empleo.
Importaciones y empleo

El comercio sanjuanino salió al cruce de Caputo y Adorni por la ropa importada: "El mostrador agoniza"
Manuel Adorni, exvocero de Presidencia.
Novedad

Manuel Adorni fue designado como miembro del Directorio de YPF

“Hay que hacerla eficiente en términos de achicarla todo lo que se pueda, en virtud de no tener que privatizarla. Está la chance de cerrarla, podríamos bajarle la llave, pero por ahora le vamos a cambiar el nombre", aseguró el funcionario libertario en un streaming.

En la misma línea, dio la “primicia” sobre el cambio de nombre de la señal, ya que no se va a llamar más TV Pública, porque consideran que, en esta nueva etapa, “y a través de retiros voluntarios y de determinados procedimientos que no vienen al caso”, pueden mostrar “un cambio simbólico” acerca del camino que quiere tomar La Libertad Avanza (LLA).

En la entrevista que brindó a Infobae, el funcionario señalo que es posible que el actual nombre suene “kirchneristay, remarcó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, "todo lo que sea cartelería con contenido ideológico" tiene la orden de ser retirado.

La situación actual de los empleados de la TV Pública atraviesa un proceso de profunda reestructuración bajo la intervención estatal, que ha sido prorrogada recientemente, debido a que el Gobierno Nacional oficializó la continuidad de la intervención en Radio y Televisión Argentina (RTA), que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, según el Decreto 79/2026. Este proceso se extendió hasta el 1º de febrero de 2027.

Por otra parte, el plan de retiros voluntarios al que se refirió Adorni en la entrevista, busca reducir la plantilla de los medios públicos en aproximadamente 500 puestos de trabajo, un 20% del total actual de 2.400 empleados, y que afecta a periodistas, productores y también personal administrativo, no sólo de la TV Pública, sino también de las 50 emisoras de Radio Nacional.

Tal como lo dejó claro el jefe de Gabinete, esta gestión considera "excesiva" la dotación actual de trabajadores, y donde en la TV Pública, particularmente, asciende a casi 1.300 empleados. __IP__

Con respecto a los salarios, los gremios como SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo, denuncian una pérdida significativa del poder adquisitivo, debido a que los sueldos estuvieron prácticamente congelados desde agosto de 2024, lo que ha llevado a muchos por debajo de la línea de pobreza.

Al mismo tiempo, los trabajadores del la TV Pública rechazan fuertemente la reforma laboral y advierten que podría causar un "daño irreversible" a los medios públicos.

Temas
Seguí leyendo

Milei nombró a Adorni como director de YPF

Cambio de mando en el INDEC: el Gobierno oficializó la salida de Lavagna y la llegada de Pedro Lines

La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína

Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000

Violencia mortal en Mar del Plata: un hombre fue asesinado a golpes a la salida de un boliche

¿Mandaron a espiar al abogado de Konstantin Rudnev, líder de la secta rusa en Bariloche?

Javier Milei entregó el sable corvo a los Granaderos en un acto cargado de simbolismo histórico

Conmoción en Puerto Madero por el hallazgo de un cuerpo en el agua

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la pampa: una nina de 5 anos fue internada tras dar positivo de cocaina
El tercer caso

La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000
Los acribillaron

Dos hermanos fueron asesinados por una deuda de $230.000

Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Te Puede Interesar

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Por Miriam Walter
Detienen a una mujer que intentó robarles a unos adolescentes en Capital: su cómplice la abandonó
Flagrancia

Detienen a una mujer que intentó robarles a unos adolescentes en Capital: su cómplice la abandonó

Qué pasó con la carrera de la UNSJ que ofrecía sueldos mensuales de casi $5.000.000 a sus egresados
Educación

Qué pasó con la carrera de la UNSJ que ofrecía sueldos mensuales de casi $5.000.000 a sus egresados

La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína
El tercer caso

La Pampa: una niña de 5 años fue internada tras dar positivo de cocaína

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia