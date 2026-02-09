La insólita pelea de dos hombres en sillas de ruedas se volvió viral: el video

Una escena tan inesperada como peligrosa se registró este miércoles por la tarde en La Plata y se volvió viral durante los últimos días. Dos hombres que se desplazaban en sillas de ruedas protagonizaron una pelea en plena vía pública, ante la mirada de automovilistas, vecinos y peatones.

Violencia Fuerte pelea en Rivadavia: hirió a su cuñado con un cuchillo de carnicero y terminó preso

Comisaría 9° En Caucete detuvieron a "El Panadero", tras una pelea: también lo acusaron por un robo

El episodio ocurrió sobre la Avenida 520, a la altura de calle 155, una zona de intenso movimiento vehicular. Según relataron testigos, el enfrentamiento comenzó con un intercambio de palabras que, en cuestión de minutos, derivó en un forcejeo sobre la calzada, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2020908319766896765&partner=&hide_thread=false La insólita pelea de dos hombres en sillas de ruedas se volvió viral pic.twitter.com/w1HpIJ3I0O — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 9, 2026

De acuerdo con las versiones recogidas en el lugar, el conflicto habría surgido por la disputa de un espacio para pedir dinero. En medio de la discusión, ambos hombres realizaron maniobras arriesgadas con sus sillas de ruedas y permanecieron varios minutos en plena avenida, obligando a varios conductores a frenar bruscamente o esquivarlos para evitar un accidente.

Mientras se desarrollaba la escena, algunas personas registraron el momento con sus teléfonos celulares, imágenes que luego comenzaron a circular en redes sociales y contribuyeron a la rápida viralización del hecho. Al mismo tiempo, otros transeúntes intervinieron para separar a los protagonistas y evitar que la situación se agravara.

Tras varios minutos de tensión, la pelea se disolvió y cada uno se retiró por su cuenta. No se reportaron heridos ni daños materiales.