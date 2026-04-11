sábado 11 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

Agostina Páez difundió imágenes de su detención en Brasil y confesó su calvario

A diez días de volver a la Argentina, la abogada mostró cómo vivió su condena con tobillera electrónica y admitió estar “arrepentida”.

Por Agencia NA
image

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, publicó un videoblog de su condena domiciliaria tras el episodio donde realizó gestos simulando un mono en un bar de Ipanema. “Día 44 presa en Brasil”, fue el video que posteó en TikTok grabado desde su alojamiento.

Lee además
Agostina Páez denunció que es la discriminan con agresiones iguales o peores a las suyas en Brasil.
Un tormento

Agostina Páez denunció que la discriminan en redes: recibe agravios "iguales o peores" a lo que ella hizo en Brasil
el padre de agostina paez afirmo que su hija esta muy enojada por el video racista
Confesión

El padre de Agostina Páez afirmó que su hija "está muy enojada" por el video racista

“La verdad que me siento muy del ort..., este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: He pasado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”, contó la joven santiagueña de 29 años, quien detalló su estado emocional y remarcó que se sentía muy sola durante el proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2043061301056831521&partner=&hide_thread=false

En el material audiovisual, Páez documentó su rutina diaria y las dificultades para enfrentar la situación. “Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse ‘arriba ese velorio’, Agostina, dale, levantate de la cama”, agregó mientras mostraba cómo se las arreglaba para bajar al restaurante del complejo donde se hospedaba utilizando una tobillera electrónica dispuesta por la justicia brasileña.

“Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan”, señaló en la grabación, donde también admitió haber descuidado su alimentación producto de la depresión.

“Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del ort..., pero bueno, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento”, reflexionó la abogada.

La publicación se conoció a diez días de su regreso a la Argentina, luego de haber pasado más de dos meses bajo custodia. Páez, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, brindó además una entrevista donde aseguró que no dimensionó el alcance de sus actos y explicó que su reacción se produjo en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada.

“Los vi agarrarse los genitales. No fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”, concluyó sobre el origen de su imputación

Temas
Seguí leyendo

Quién es el sanjuanino que fue clave en la liberación de la abogada detenida en Brasil por racismo

Apareció un video del papá de Agostina Páez haciendo "un mono" pero lo negó: "Es trucado"

Caso Loan: el sanjuanino Carlos Perez y los otros detenidos ya tienen fecha de juicio

Casamiento en la Quebrada de las Conchas: imputaron a una mujer por presentar una autorización ambiental falsa

Frenan los préstamos en pesos en el sector privado por un aumento en la mora

Causa fentanilo contaminado: se realizarán las audiencias indagatorias a los acusados

La muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia: la principal hipótesis que sigue la Justicia

Denuncian que el hijo de una diputada libertaria amenazó con matar a sus compañeros en Cipolletti

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Carlos Pérez es el sanjuanino que está imputado en la causa de la desaparición del pequeño Loan Peña.
Debate

Caso Loan: el sanjuanino Carlos Perez y los otros detenidos ya tienen fecha de juicio

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Por partida doble

Asaltaron a una abogada sanjuanina, se llevaron su cartera y encima realizaron transferencias desde su cuenta

Carrefour estrenó el horario 24 horas en San Juan.
Nueva modalidad

Así fue la primera noche de la apertura del horario 24 horas en un supermercado de San Juan

La nueva vida en libertad de los peces del Parque de Mayo. video
Exclusivo

Del ruido y el hacinamiento al silencio y la libertad: cómo es la nueva vida de los peces del Parque de Mayo

Alejandro Núñez, presidente de Belgrano Cargas, confirmó que el ramal de tren Albardón–Jáchal será reconvertido e integrado al San Martín: “No veo la minería del cobre posible sin el ferrocarril”.
Exclusiva con el presidente de Belgrano Cargas

Nación confirma la reactivación del tren San Martín: todos los plazos y por qué será crucial para la minería de San Juan

Una camioneta volcó en plena Avenida Libertador
Capital

Una camioneta volcó en plena Avenida Libertador

Te Puede Interesar

Tobías Martínez, modo fan total: cambió el casco por la reposera y se instaló en El Zonda con más de 20 amigos video
Videonota

Tobías Martínez, modo fan total: cambió el casco por la reposera y se instaló en El Zonda con más de 20 amigos

Por Carla Acosta
Juan Pablo Echegaray compartió fotos surfeando y generó indignación en el entorno de Lucía Rubiño
Fuerte repercusión

Juan Pablo Echegaray compartió fotos surfeando y generó indignación en el entorno de Lucía Rubiño

Arranque prometedor para Fabián Flaqué en casa: fue tercero en la clasificación tras dominar los entrenamientos
El Zonda

Arranque prometedor para Fabián Flaqué en casa: fue tercero en la clasificación tras dominar los entrenamientos

Radiografía de los cercos eléctricos, cámaras y alarmas en San Juan: creció la demanda, pero advierten por engaños en instalaciones; y cuánto cuestan
Seguridad en el hogar

Radiografía de los cercos eléctricos, cámaras y alarmas en San Juan: creció la demanda, pero advierten por engaños en instalaciones; y cuánto cuestan

Milagros Pastén, en Caucete, el día que recibió su tricicleta, en Navidad de 2025.
Inclusión

La libertad tiene tres ruedas en San Juan: la historia de Milagros y el regalo que cambió su vida