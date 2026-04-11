La abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil, publicó un videoblog de su condena domiciliaria tras el episodio donde realizó gestos simulando un mono en un bar de Ipanema. “Día 44 presa en Brasil”, fue el video que posteó en TikTok grabado desde su alojamiento.

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“La verdad que me siento muy del ort..., este fin de semana para mí ha sido crucial, la he pasado muy mal: He pasado los tres días empastillada porque mis niveles de ansiedad iban cada vez más altos”, contó la joven santiagueña de 29 años, quien detalló su estado emocional y remarcó que se sentía muy sola durante el proceso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2043061301056831521&partner=&hide_thread=false Agostina Páez difundió imágenes de su detención en Brasil y confesó su calvario pic.twitter.com/tVsmWYobS4 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 11, 2026

En el material audiovisual, Páez documentó su rutina diaria y las dificultades para enfrentar la situación. “Es muy difícil tener que ser yo sola la que se da fuercita y decirse ‘arriba ese velorio’, Agostina, dale, levantate de la cama”, agregó mientras mostraba cómo se las arreglaba para bajar al restaurante del complejo donde se hospedaba utilizando una tobillera electrónica dispuesta por la justicia brasileña.

“Voy a ir así, sin que se me vea la tobillera obviamente, no vaya a ser que me reconozcan”, señaló en la grabación, donde también admitió haber descuidado su alimentación producto de la depresión.

“Me puse lentes porque estoy sensible y lloro por todo. La estoy pasando del ort..., pero bueno, consecuencias de reacciones. No hay que reaccionar de la forma que yo he reaccionado, de eso me arrepiento”, reflexionó la abogada.

La publicación se conoció a diez días de su regreso a la Argentina, luego de haber pasado más de dos meses bajo custodia. Páez, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, brindó además una entrevista donde aseguró que no dimensionó el alcance de sus actos y explicó que su reacción se produjo en medio de una discusión por una cuenta mal cobrada.

“Los vi agarrarse los genitales. No fue por su color de piel. Vi a una persona agarrarse los genitales, me salió hacer eso”, concluyó sobre el origen de su imputación