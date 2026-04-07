Agostina Páez denunció que la discriminan en redes: recibe agravios "iguales o peores" a lo que ella hizo en Brasil

Agostina Páez denunció que es la discriminan con agresiones "iguales o peores" a las suyas en Brasil.

Agostina Páez, la abogada santiagueña que estuvo detenida dos meses en Brasil por gestos discriminatorios a la salida de un bar, denunció este lunes que es agredida en redes sociales con expresiones "iguales o peores" a las que ella misma utilizó en el episodio que dio inicio al conflicto.

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Entrevistada por el programa Una Vuelta Más, que se emite por la señal TN, la joven contó que le dicen "negra de mierda" o "marrón". "Me ofenden diciendo lo mismo", expresó.

Páez habló de "hipocresía" porque quienes la critican por lo sucedido, que ella misma calificó de "muy repudiable", le responden de una manera similar, a su entender.

Además, expresó que entiende sin embargo ser objeto de enojo y repudio porque su reacción ante el conflicto con la cuenta y las agresiones recibidas en suelo brasileño "ha sido mala".

En el inicio de la entrevista, Páez fue consultada sobre el enojo que generó su comportamiento, pero con sus compatriotas como remitentes. "Yo no puedo hacer nada contra la opinión de la gente. Lo entiendo porque mi reacción ha sido mala y entiendo que es muy repudiable", dijo.

Sin embargo, se mostró crítica hacia sus haters ya que, sostuvo que nota "hipocresía" en los comentarios que recibe.

"Veo que hay mucha hipocresía en algunas personas que han salido a atacarme", dijo.

Y añadió: "En los comentarios que veo me atacan de la misma o peor forma de mi reacción mala. Entonces, al final, me estás atacando mucho peor de lo que yo he hecho, que yo sé que está mal".

Luego, al dar detalle de las ofensas de las que ahora es destinataria, contó: "Me ofenden hasta diciendo lo mismo. Negra de mierda y marrón".

Páez calificó de "entendible" el "odio" que recibe y contó que aún se siente "mal y sobrepasada" por las consecuencias del episodio a la salida del local en Brasil.

"Estoy haciendo tratamiento psicológico y aferrándome mucho a mi gente, a mis amigas para no ver tanto, porque me obsesiono viendo comentarios y obviamente me hace mal", detalló.

Y finalizó: "Sigo mal, sobrepasada, pero trato de tomarlo con calma. En Argentina me siento mas segura que en Brasil, donde estaba sola y encerrada".

FUENTE: Clarín