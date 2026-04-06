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Confesión

El padre de Agostina Páez afirmó que su hija "está muy enojada" por el video racista

“Me insultaron, me quisieron agredir y reaccioné muy mal", dijo el padre de la joven que estuvo detenida en Brasil por gestos racistas.

Por Agencia NA
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El padre de la abogada Agostina Páez expresó este lunes que su hija “está muy enojada” por el video en el que realiza gestos de “mono” en un bar de la ciudad de Santiago del Estero y señaló: “Me arrepiento totalmente”.

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“Me insultaron, me quisieron agredir y reaccioné muy mal”, manifestó Mariano Páez en diálogo con NA, a la vez que reveló: “A esa gente la hicieron retirar del bar”.

Tras defenderse el viernes al afirmar que se trató de una filmación “trucada” y que él “no era” quien aparece en las imágenes, agregó que la investigación iniciada en su contra “está en proceso supongo”.

Consultado sobre si el material audiovisual puede perjudicar a Agostina mientras aguarda el fallo definitivo de la Justicia brasileña, indicó: “No lo sé, yo no soy abogado, pero cada uno es dueño de sus actos. Ella pagó por el error que cometió”.

El padre de la letrada se mostró compungido por la situación: Me siento muy mal, me arrepiento totalmente”.

La letrada pagó una fianza de 18.500 dólares a la Justicia brasileña y logró retornar a la Argentina tras ser acusada del delito de injuria racial, cuya pena tiene un máximo de 15 años de prisión, según establecen las leyes del país limítrofe.

Agostina se desligó del video de su padre al calificarlo de “lamentable” y manifestó su “repudio”, al tiempo que reconoció: “Yo me hago cargo de lo mío, reconocí mis errores. Pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”.

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