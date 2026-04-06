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ANSES extiende el plazo para los retiros voluntarios: quiénes pueden acceder y los requisitos para la adhesión

Los empleados del organismo cuentan con un nuevo margen de tiempo de acogerse al plan. Todos los detalles

Por Agencia NA
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El Gobierno prorrogó por 15 días el plazo para adherirse al plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), mediante la Resolución 81/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial

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La extensión del periodo para adherir al "Plan de Retiros de Voluntad Recíproca" (RVR) responde a “estrictas razones de índole operativa que hacen al marco favorable de aceptación y acogimiento al referido plan”.

El plazo fijado inicialmente vencía el 5 de abril pero con la prolongación de 15 días hábiles administrativos, los empleados del organismo tendrán tiempo de adherirse al plan hasta el 24 de abril inclusive.

La iniciativa se sustenta en el Artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), lo que significa que la desvinculación se produce por "voluntad concurrente" de ambas partes, según estableció la norma a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

La resolución que prorroga el plazo aclara que el financiamiento para estos retiros “se encuentra dentro de la conformidad presupuestaria correspondiente”, asegurando que el organismo tiene las facultades administrativas y financieras para afrontar los pagos derivados del plan sin depender del Tesoro Nacional.

El retiro deberá formalizarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo, y posteriormente tendrá que presentarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su ratificación y homologación.

El régimen de retiro aplica para el personal del organismo previsional que tenga al menos dos años de antigüedad y quedó establecido que la adhesión “constituye un acto estrictamente voluntario del agente, y su otorgamiento se encuentra sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación de la ANSES, sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión”.

Están excluidos de acceder al plan quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 62 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos.

Al mismo tiempo, el régimen establece que los empleados con mandatos sindicales vigentes deberán renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder aplicar, debiendo acreditarla de manera fehaciente ante la Dirección de Relaciones Sindicales.

El personal que suscriba al acuerdo recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso, del 90% por cada año de antigüedad efectiva en ANSES o fracción mayor a tres meses, calculada sobre los conceptos brutos mensuales, normales, regulares permanentes y habituales, con un tope de 24 haberes brutos.

La gratificación se abonará en una cuota de pago único, hasta la suma de $80 millones. En los casos en que los importes superen dicha cifra, el pago se efectuará en dos cuotas mensuales, iguales, y consecutivas.

FUENTE: Agencia NA

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