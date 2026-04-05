Luis Caputo: "Lo de Adorni no afecta en nada a la economía"

El ministro de Economía Luis Caputo hizo referencia a sus últimas declaraciones públicas, y polémicas con otros economistas, en una entrevista televisiva. “Digo lo que me sale”, afirmó. Aunque aclaró que en esos casos “no hablo como un político sino como un ciudadano más y creo que eso se valora”.

Caputo sostuvo que "Lo de Adorni no afecta en nada ni al Riego País ni las inversiones, lo que afecta es la volatilidad política" . “Mientras la alternativa sea el kirchnerismo, que es el infiero”, completó.

“El kirchnerismo para mucha gente es el infierno, pero mientras haya gente que piense que eso puede volver, habrá riesgo”, remarcó en otro tramo de la entrevista, aunque al mismo tiempo enfatizo que la probabilidad de que vuelva el Kirchnerismo para es “es cero, no tienen ni margen de error, es cero”.

“Eso es lo que pienso yo, pero yo tengo que mirar lo que piensa el mercado, aunque la probabilidad sea baja, el temor está”, subrayó

Sobre la ley de inocencia fiscal, arguyó que “esta muy bien hecha, pero mientras el mamarracho de enfrente (en referencia al kirchnerismo) sea tal, la gente seguirá teniendo miedo”. “La gente dice vuelve y dan vuelta todo, pero yo soy muy optimista con la lay de inocencia fiscal”.

“El año que viene no va a ser un clásico año electoral argentino, va a ser un paseo por el parque”, espetó.