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Dolor

Tragedia en Tucumán: un nene murió electrocutado mientras jugaba en la calle bajo la lluvia

El desgraciado hecho ocurrió en medio del temporal que azota al territorio tucumano, cuando la víctima de 12 años se hallaba en las inmediaciones de su barrio.

Por Agencia NA
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Un nene de 12 años murió tras recibir una descarga eléctrica fulminante mientras jugaba en una calle inundada, en medio del feroz temporal que azotó a Tucumán durante las últimas horas. El dramático episodio ocurrió sobre la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la capital provincial, frente a un supermercado mayorista.

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De acuerdo con la información preliminar, el menor -identificado como Lisandro- se encontraba en el agua acumulada por los anegamientos cuando, por causas que aún se investigan, entró en contacto con una corriente eléctrica y falleció en el acto ante la mirada de los vecinos.

La escena generó un fuerte impacto en el barrio y los testigos relataron que todo sucedió en cuestión de segundos, en un contexto de calles completamente cubiertas por el agua tras varias horas de precipitaciones intensas.

“La víctima era el único hijo varón de su familia y cursaba el último año de la escuela primaria”, informó el medio local Contexto Tucumán, destacando el profundo dolor que embarga a la comunidad educativa y a los familiares del pequeño.

Se difundieron además imágenes del dramático momento en que el padre del chico llegó al lugar y se encontró con la tragedia en medio de una profunda desesperación.

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y peritos judiciales, quienes realizaron las tareas pertinentes para determinar el origen exacto de la descarga eléctrica, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Mientras la investigación avanza para establecer posibles responsabilidades técnicas, la policía de Tucumán aguarda los resultados de la autopsia y los informes de los especialistas sobre las conexiones eléctricas de la zona.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un comunicado oficial con precisiones sobre este hecho que se suma a los graves daños causados por el fenómeno climático en toda la provincia.

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