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Calles abnegadas

Fuerte temporal en el AMBA: inundaciones, destrozos y miles de usuarios sin luz

Ráfagas de 100 km/h y 70 milímetros de lluvia en una hora dejaron autos bajo el agua y severos daños materiales en Escobar y Quilmes.

Por Agencia NA
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Un intenso temporal de lluvia, granizo y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dejando a su paso calles anegadas, vehículos sumergidos y una masiva interrupción del suministro eléctrico que afecta a miles de hogares.

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La magnitud del fenómeno se sintió con mayor fuerza en el sur y el norte del conurbano, donde localidades como Ezeiza y Lomas de Zamora registraron la caída de 70 milímetros de agua en apenas sesenta minutos.

En el partido de Escobar, el impacto del viento generó destrozos de magnitud en sectores como Garín, El Cazador y el centro de la localidad. Vecinos de la zona reportaron voladuras de techos y el estallido de vidrieras en diversos comercios debido a la presión de las ráfagas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la situación en Quilmes resultó igualmente crítica, con importantes inundaciones que dejaron automóviles casi completamente cubiertos por el agua y arrastraron árboles por la vía pública.

Las autoridades municipales solicitaron a la población permanecer en sus hogares mientras los equipos de Defensa Civil, Espacios Públicos y Guardia Urbana trabajan en las áreas afectadas.

El fuerte temporal de granizo y viento provocó voladuras de techos, caída de árboles y el colapso de calles. Foto: Agencia NA/Redes.

En paralelo, la red eléctrica sufrió graves daños; según la última actualización de las 8:15 hs, la empresa Edesur registra un total de 7.837 usuarios sin suministro, mientras que en el área de cobertura de Edenor el total de usuarios sin luz asciende a 8.866, totalizando más de 16.000 hogares afectados en la región.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta amarilla para gran parte de la provincia de Buenos Aires, con proyecciones de precipitaciones acumuladas de hasta 60 mm y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h durante la jornada de este sábado.

FUENTE: Agencia NA

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