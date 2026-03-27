ANSES confirmó quiénes son los jubilados que dejan de cobrar el bono de $70.000 en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los criterios para el pago del bono extraordinario de $70.000 en abril de 2026 , tras aplicar un aumento del 2,9% a las jubilaciones y pensiones, según la inflación de febrero.

Importante ANSES confirmó el aumento que lleva a una de las prestaciones a más de $350 mil: quiénes pueden cobrarla

Info útil Créditos ANSES: cómo saber cuántas cuotas te quedan por pagar y de cuánto

A partir de este mes, un grupo de jubilados y pensionados dejará de recibir el refuerzo completo , mientras que otros accederán a un monto proporcional o mantendrán el bono íntegro.

El tope para cobrar el bono se estableció en $450.319,31, una suma que resulta de adicionar el haber mínimo actualizado ($380.319,31) más el refuerzo de $70.000. Quienes superen este límite quedan excluidos del beneficio, una medida que busca focalizar el apoyo en los sectores de menores ingresos.

Monto de las jubilaciones de ANSES en abril

El ajuste del 2,9% en abril de 2026 actualiza los haberes previsionales de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $380.319,31 (antes $369.600,88).

Jubilación mínima con bono completo : $450.319,31 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $304.255,44 (con bono: $374.255,44 ).

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $266.223,52 (con bono: $336.223,52 ).

Pensión para madres de 7 hijos : $380.319,31 (con bono: $450.319,31 ).

Jubilación máxima: $2.559.188,80.

Quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes un proporcional

El bono de $70.000 se otorga bajo un esquema escalonado, según el nivel de ingresos de cada beneficiario:

1. Beneficiarios del bono completo ($70.000)

Al bono completo pueden acceder jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo ($380.319,31), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las madres de 7 hijos que cobran una PNC.

2. Beneficiarios de un bono proporcional

Jubilados con haberes superiores al mínimo, pero inferiores a $450.319,31. Por ejemplo, un jubilado que cobra $400.000 recibirá un bono de $50.319,31 para alcanzar el tope de $450.319,31. El cálculo se realiza restando el haber actualizado al límite establecido ($450.319,31 - $400.000 = $50.319,31).

3. Excluidos del bono

Los excluidos del bono son aquellos jubilados y pensionados con haberes superiores a $450.319,31, los titulares de regímenes especiales o pensiones de privilegio que superan el límite, y los beneficiarios de más de un haber previsional cuyo ingreso total excede el tope.

El esquema de ANSES para abril de 2026 prioriza el bono de $70.000 para los jubilados y pensionados de menores recursos, garantizando que el ingreso total no supere los $450.319,31.

Quienes perciben haberes intermedios reciben un refuerzo proporcional, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores al límite quedan excluidos del beneficio. Esta segmentación busca optimizar el uso de los recursos y proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.