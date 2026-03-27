ANSES confirmó quiénes son los jubilados que dejan de cobrar el bono de $70.000 en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los criterios para el pago del bono extraordinario de $70.000 en abril de 2026, tras aplicar un aumento del 2,9% a las jubilaciones y pensiones, según la inflación de febrero.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El organismo previsional dio a conocer la lista completa de aquellos beneficiarios que ya no cobrarán el bono extra, a partir de abril 2026.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los criterios para el pago del bono extraordinario de $70.000 en abril de 2026, tras aplicar un aumento del 2,9% a las jubilaciones y pensiones, según la inflación de febrero.
A partir de este mes, un grupo de jubilados y pensionados dejará de recibir el refuerzo completo, mientras que otros accederán a un monto proporcional o mantendrán el bono íntegro.
El tope para cobrar el bono se estableció en $450.319,31, una suma que resulta de adicionar el haber mínimo actualizado ($380.319,31) más el refuerzo de $70.000. Quienes superen este límite quedan excluidos del beneficio, una medida que busca focalizar el apoyo en los sectores de menores ingresos.
El ajuste del 2,9% en abril de 2026 actualiza los haberes previsionales de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $380.319,31 (antes $369.600,88).
Jubilación mínima con bono completo: $450.319,31.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $304.255,44 (con bono: $374.255,44).
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $266.223,52 (con bono: $336.223,52).
Pensión para madres de 7 hijos: $380.319,31 (con bono: $450.319,31).
Jubilación máxima: $2.559.188,80.
El bono de $70.000 se otorga bajo un esquema escalonado, según el nivel de ingresos de cada beneficiario:
1. Beneficiarios del bono completo ($70.000)
Al bono completo pueden acceder jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo ($380.319,31), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las madres de 7 hijos que cobran una PNC.
2. Beneficiarios de un bono proporcional
Jubilados con haberes superiores al mínimo, pero inferiores a $450.319,31. Por ejemplo, un jubilado que cobra $400.000 recibirá un bono de $50.319,31 para alcanzar el tope de $450.319,31. El cálculo se realiza restando el haber actualizado al límite establecido ($450.319,31 - $400.000 = $50.319,31).
3. Excluidos del bono
Los excluidos del bono son aquellos jubilados y pensionados con haberes superiores a $450.319,31, los titulares de regímenes especiales o pensiones de privilegio que superan el límite, y los beneficiarios de más de un haber previsional cuyo ingreso total excede el tope.
El esquema de ANSES para abril de 2026 prioriza el bono de $70.000 para los jubilados y pensionados de menores recursos, garantizando que el ingreso total no supere los $450.319,31.
Quienes perciben haberes intermedios reciben un refuerzo proporcional, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores al límite quedan excluidos del beneficio. Esta segmentación busca optimizar el uso de los recursos y proteger el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.