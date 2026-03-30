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ANSES: último día para presentar un papel clave para cobrar el 20% retenido

La ANSES dio a conocer una información fundamental para los que perciben la Asignación Universal por Hijo.

Por Agencia NA
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que el próximo 31 de marzo finaliza la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025, un trámite clave para acceder al 20 por ciento acumulado durante 2024.

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Este porcentaje retenido se libera una vez que se acredita el cumplimiento de los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los niños y adolescentes beneficiarios.

Desde el organismo previsional señalaron que la Libreta debe gestionarse exclusivamente a través de la plataforma mi ANSES, ya sea en su sitio web o mediante la aplicación oficial. El formulario generado allí es el único válido y debe contar con la firma de las autoridades correspondientes antes de su presentación.

Cómo presentar la Libreta AUH

ANSES detalló el paso a paso para completar el trámite de forma digital:

  • Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Dirigirse a la sección Hijos > Libreta AUH y verificar los datos de los menores a cargo.
  • Si falta completar información (educación, salud o vacunación), seleccionar “Generar Libreta” para descargarla o recibirla por correo electrónico.
  • Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo a la escuela o centro de salud para su firma.
  • Tomar una foto del formulario completo, en una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas visibles. El archivo debe ser JPG y pesar menos de 3 MB. Luego, subirlo en mi ANSES en la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH.
  • El trámite finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma la correcta presentación.

Alternativa presencial en oficinas de ANSES

Para quienes no puedan realizar el trámite de manera digital, ANSES informó que también es posible presentar la Libreta sin turno previo en cualquiera de sus oficinas o en operativos territoriales del organismo.__IP__

Con la fecha límite cada vez más cerca, el organismo recomendó no dejar el trámite para último momento y así garantizar el cobro del monto retenido correspondiente al año pasado.

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