Una influencer participó del saqueo a un camión de aceite de oliva y se grabó

Jula Greco, una joven influencer , que se volvió viral luego de grabarse y publicar, en sus redes sociales, su participación en el saqueo de un camión que transportaba aceite de oliva y que volcó en la Ruta 40, de Luján de Cuyo , provincia de Mendoza .

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En las imágenes difundidas, puede verse a la joven acompañada de un amigo, a quien le pide que “ manotee ” una de las cajas o botellas que los otros conductores y lugareños se llevaban, producto del incidente que sucedió el viernes pasado, pero que se dio a cononcer en las últimas horas .

El video causó gran indignación entre sus seguidores y se replicó rápidamente; mientras Greco corre hacia el camión asegura que, aunque no supiera de qué se trataba, "tenían que ir a ver y agarrar algo".

Al finalizar el video, la influencer festejó por las botellas que se llevó junto a su acompañante y le "agradeció" a la provincia: “Nos vamos con aceite de oliva. ¡Gracias Mendoza! Pobre camión igual...", concluyó.