Ofrecen gran recompensa por datos sobre el paradero de un prófugo por homicidio

Un delincuente que cumplía prisión preventiva por un presunto crimen se fugó el sábado 4 de abril de la Alcaidía General de la ciudad de Salta y el gobierno local dispuso el ofrecimiento de una recompensa de $10 millones para aquellas personas que aporten datos certeros sobre su paradero.

En Chimbas Detuvieron a un prófugo del Penal que cumplía condena por robo agravado

Procedimiento Un violento delincuente que estaba prófugo del penal hace 1 año, atrapado en Rivadavia

Se trata de Jonatan Jordán Peloc , alias “Camboya” , un acusado por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego , cometido el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de esa provincia.

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En este contexto, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, a través del Decreto N° 178, publicó una recompensa de 10.000.000 de pesos con el objetivo de que los vecinos colaboren con información relevante acerca del prófugo.

"Las personas que cuenten con información podrán aportarla ante los fiscales o la autoridad judicial interviniente, de manera personal o a través de terceros. Se garantiza la reserva de identidad", indicó el anuncio.

A su vez, miembros de las fuerzas de seguridad o de organismos de inteligencia no podrán acceder al beneficio.