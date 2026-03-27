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En Chimbas

Detuvieron a un prófugo del Penal que cumplía condena por robo agravado

El hombre, de 35 años, había escapado en diciembre de 2025. Fue detenido durante un operativo de rutina en el barrio La Huella.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre de 35 años, de apellido Romero, fue detenido en el departamento Chimbas tras constatarse que se encontraba evadido del Servicio Penitenciario Provincial desde diciembre de 2025.

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El procedimiento fue realizado por la Policía de San Juan, a través de la Unidad de Apoyo Investigativo dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5, durante un operativo de rutina llevado adelante en la tarde del miércoles 26 de marzo en el barrio La Huella.

Según informaron fuentes policiales, al momento de identificar al sujeto y consultar sus antecedentes, los efectivos establecieron que Romero estaba cumpliendo una condena de tres años de prisión por el delito de robo agravado, de la cual se había fugado meses atrás.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención al Juzgado de Ejecución Penal de Segunda Nominación, desde donde se ordenó su detención y traslado a la unidad carcelaria, a fin de que continúe cumpliendo la pena impuesta.

El hombre quedó nuevamente a disposición de la Justicia, mientras se investigan las circunstancias en las que se produjo su evasión del sistema penitenciario.

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