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Abuso sexual

Escándalo en Mendoza: imputaron a diez jugadoras de hockey por un abuso en un "bautismo"

La causa, que había sido archivada, fue reactivada tras una revisión judicial. La acusación apunta a un presunto abuso contra una menor durante una concentración del Club Alemán.

Por Redacción Tiempo de San Juan
club aleman

La Justicia de Mendoza imputó a diez jugadoras de hockey del Club Alemán por un presunto caso de abuso sexual contra una adolescente de 16 años durante un ritual de iniciación. El episodio ocurrió en abril de 2023, tras el debut de la joven en el equipo de Primera División.

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Según la investigación, lo que se presentó como una “bienvenida” derivó en una serie de prácticas de fuerte contenido sexual dentro de un vestuario del club. La denuncia sostiene que la víctima fue sometida a situaciones humillantes y degradantes en presencia de otras jugadoras.

En su testimonio, la adolescente relató que fue obligada a participar de distintas acciones bajo presión grupal, muchas de ellas grabadas sin su consentimiento. También indicó que el episodio le generó un fuerte impacto emocional.

La causa tuvo un recorrido irregular. En un primer momento fue archivada porque se consideró que no había delito, pero una instancia superior revisó esa decisión y ordenó avanzar. A partir de esa resolución, la fiscalía encuadró los hechos como abuso sexual simple agravado por la participación de varias personas.

Tras la decisión judicial, la defensa del grupo de jugadoras acusadas solicitó la nulidad del proceso hasta que intervenga un juez.

“Me preguntaban si era virgen”, relató la denunciante al reconstruir lo ocurrido el 20 de abril de 2023, cuando el plantel se encontraba concentrado en Guaymallén para disputar un torneo regional. Según su versión, lo que debía ser una bienvenida terminó convirtiéndose en una experiencia humillante que se extendió durante más de una hora.

“Yo iba a que me tiñeran el pelo. Era lo único que pensé que me iban a hacer. Por las ganas de pertenecer, dije ‘tengo que pasarlo’. Nunca supe que me filmaron hasta que me sacaron la venda. Yo no di consentimiento para nada”, contó. Y agregó: “Me sentí tan humillada… una hora y media riéndose de mí”.

De acuerdo con la denuncia, la capitana del equipo llevó a las jugadoras más jóvenes al baño del club, donde las hicieron pasar de a una. Allí, les ordenaron desnudarse parcialmente y cubrirse el cuerpo con papeles. Luego, les vendaron los ojos con toallitas femeninas y comenzaron las prácticas que, según la víctima, tuvieron un fuerte contenido sexual y degradante.

El relato es estremecedor. La joven aseguró que le colocaron alimentos en la boca, incluso picantes pese a advertir que era alérgica, y que fue obligada a adoptar posturas humillantes mientras recibía comentarios sexuales y burlas. “Me sentí vulnerable, humillada, y con miedo de decir que me quería ir”, expresó.

También denunció que todo fue filmado sin su consentimiento y que luego recibió advertencias para que no hablara. “Si vos hablás, saltamos todas”, le habrían dicho en un chat grupal. Sin embargo, según su percepción, el silencio se sostuvo por miedo a perder un lugar en el equipo.

El expediente judicial tuvo un recorrido cambiante. En una primera instancia, la causa fue archivada al considerarse que no había delito, ya que no existía contacto físico directo. Pero tras la apelación de la querella, un juez entendió que los hechos podían encuadrarse como abuso sexual simple.

Con esa base, el fiscal en jefe ordenó avanzar y el caso derivó en la imputación de diez jugadoras por abuso sexual simple agravado por la participación de varias personas, un delito que prevé penas de entre tres y diez años de prisión. Por el momento, las acusadas continúan en libertad y podrían llegar así a un eventual juicio.

Desde la defensa rechazan de plano la acusación. El abogado Fernando Peñaloza sostuvo que “no estamos ante un hecho que sea un delito” y aseguró que se trató de una bienvenida que derivó en bromas que no fueron bien recibidas. También planteó que otras jóvenes que participaron no denunciaron situaciones similares.

En la misma línea, la defensora oficial Mariana Silvestri cuestionó la rapidez con la que se avanzó en las imputaciones y pidió la nulidad del proceso, al considerar que no se contemplaron planteos previos de las defensas.

En paralelo, la familia de la víctima impulsa una demanda civil contra el club que rondaría los 100 millones de pesos. Desde la institución reconocieron el impacto del caso y señalaron que se implementaron medidas y charlas internas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

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