Un violento delincuente que estaba prófugo del penal hace 1 año, atrapado en Rivadavia

Durante la mañana de este lunes, personal policial de la Brigada de Investigaciones Oeste detuvo al reconocido y violento delincuente Nicolás Paredes Ocampo , un sujeto que estaba prófugo del penal de Chimbas hace un año. Estaba cumpliendo condena, pero aprovechando sus salidas transitorias no volvió más.

En la Terminal Intentaron retirar una encomienda con droga valuada en $22 millones y terminaron detenidos

Judiciales Caso Jairo Malla: la querella impugnó el juicio abreviado del choque fatal y busca que la causa llegue a debate

Su detención fue en el interior del Barrio Sierras de Marquesado I en Rivadavia. Los efectivos estaban haciendo recorridas por la zona, ya que las investigaciones determinaron que se encontraba por esta zona.

Alrededor de las 9:00 horas, Paredes Ocampo fue visto en la vía pública y atrapado inmediatamente por las autoridades policiales. Se confirmó que se trataba de Nicolas Paredes Ocampo, buscado por el Juzgado de Ejecución Penal. Luego fue trasladado de inmediato al Servicio Penitenciario Provincial.

Fuentes policiales dijeron a este diario que el aprehendido es hermano de otro ladrón muy conocido en la zona y que fue noticia cuando recibió un disparo en la cabeza y que sobrevivió.