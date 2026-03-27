Imputan al psicólogo jachallero por un tercer delito sexual

El psicólogo jachallero Víctor Fabián Capdevila sumó una nueva causa por abuso sexual y finalmente fue imputado este viernes, tal como lo había anticipado Tiempo de San Juan. La audiencia se realizó al mediodía y confirmó que el acusado vuelve a enfrentar cargos mientras continúa detenido por un hecho anterior.

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Según trascendió, la audiencia de imputación se llevó a cabo cerca de las 12 con la intervención del juez Martín Peñafort , quien participó de la audiencia videograbada. En ese marco, la fiscalía -representada por Gastón Salvio - solicitó seis meses de investigación penal preparatoria y cuatro meses de prisión preventiva, aunque esa última medida fue rechazada por el magistrado.

En cambio, el juez sí hizo lugar a una medida de coerción menor: la prohibición de acercamiento hacia la víctima por seis meses, contemplada en el inciso 6 del artículo 295. De todos modos, el acusado continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial al menos hasta mediados de mayo, ya que permanece detenido con prisión preventiva por la causa anterior que también lo tiene bajo investigación por abuso sexual.

La nueva imputación está vinculada a la denuncia realizada por otra menor, quien habría sido agredida en el interior de su domicilio cuando el psicólogo fue contratado para afinar una guitarra. De acuerdo con lo que trascendió, la niña relató que el hombre la manoseó cuando se despedía y su madre radicó la denuncia posteriormente en la justicia.

El 11 de marzo ya se había realizado la audiencia videograbada (Cámara Gesell), instancia en la que la menor ratificó su testimonio y permitió que el fiscal avanzara con la acusación por abuso sexual simple. Con esa prueba incorporada, finalmente este viernes se concretó la imputación formal.

Uno de los puntos centrales que impulsa la fiscalía es la acumulación de este expediente con el anterior, debido a que se trata del mismo tipo de delito y del mismo imputado. La intención es que ambos hechos se investiguen en un solo proceso judicial.

Capdevila, de 58 años y conocido en Jáchal, ya había sido condenado en 2024 por un hecho similar mediante un juicio abreviado, en el que recibió un año de prisión condicional. Sin embargo, las nuevas denuncias volvieron a colocarlo en el centro de la escena judicial y podrían agravar su situación procesal.

Con esta nueva imputación confirmada y la investigación en marcha, la causa avanza mientras el acusado continúa detenido y a la espera de que la justicia resuelva si finalmente los distintos hechos serán acumulados en un mismo expediente.