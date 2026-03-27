Con Messi adentro y un tiro libre para enmarcar, Argentina pasó el ensayo ante Mauritania

La Selección Argentina dio el primer paso en esta fecha FIFA con una victoria por 2-1 ante Mauritania en La Bombonera, en un amistoso que dejó más pruebas que certezas, pero también algunas perlitas para ilusionarse. Sin Lionel Messi desde el arranque, el equipo de Lionel Scaloni resolvió el partido en el primer tiempo con eficacia y después reguló energías.

Amistoso Enzo rompió el cero y Nico Paz marcó un golazo: reviví los goles de la victoria de la Selección Argentina

Desde el inicio, la Albiceleste se hizo dueña de la pelota y del ritmo. La superioridad se tradujo en el marcador a los 17 minutos, cuando una buena combinación entre Thiago Almada y Nahuel Molina terminó con un centro atrás que Enzo Fernández empujó desde el punto penal para el 1-0.

Con el control del juego ya establecido, el segundo golpe llegó a los 32. Nico Paz, ante la ausencia de Messi en cancha, se hizo cargo de un tiro libre y no falló: remate preciso, golazo y 2-0 para empezar a cerrar la historia.

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En el complemento llegó el momento más esperado de la noche: el ingreso de Messi, que jugó todo el segundo tiempo y le dio otro ritmo al equipo, aunque sin exigir demasiado. Scaloni aprovechó para mover el banco y probar variantes, con minutos para nombres como Gabriel Rojas, Agustín Giay, Franco Mastantuono y José López.

Con tantos cambios, el equipo se replegó y Mauritania creció en el partido. La visita generó algunas situaciones y encontró el descuento sobre el final a través del defensor Jordan Lefort, aunque ya no había tiempo para más.

Fue triunfo argentino en un ensayo discreto pero positivo, con la mira puesta en seguir ajustando detalles. El próximo desafío será este martes, nuevamente en La Bombonera, cuando la Scaloneta enfrente a Zambia en el último amistoso antes de la gran cita mundialista.

FUENTE: Agencia NA