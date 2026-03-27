San Martín quiere levantar el ancla en Concepción: iguala sin goles frente a Racing de Córdoba

San Martín de San Juan tendrá este viernes por la noche una prueba clave para cambiar el rumbo en la Primera Nacional. Desde las 22.10, en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, recibirá a Racing de Córdoba por la fecha 7 de la Zona A, con la urgencia de volver a sumar de a tres tras una racha adversa.

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El equipo dirigido por Ariel Martos no gana desde hace tres fechas, con dos derrotas y un empate que lo fueron relegando en la tabla. En un torneo largo y parejo, cortar esa sequía se volvió una necesidad inmediata para no perder terreno en la pelea.

Del otro lado estará un rival que atraviesa una realidad opuesta. Racing llega en crecimiento, con dos victorias consecutivas que lo posicionaron como uno de los protagonistas del grupo. El conjunto cordobés, conducido de manera interina por la dupla Torres-Motta, suma 10 puntos y aparece como un rival exigente.

En cuanto al equipo, hubo novedades de último momento: Nazareno Funez logró recuperarse de su lesión muscular y finalmente está a disposición del cuerpo técnico, por lo que vuelve a meterse en la consideración para integrar el once o sumar minutos desde el banco.

El encuentro será arbitrado por Maximiliano Macheroni y contará con transmisión de TyC Sports Play. En Concepción, el Verdinegro buscará reencontrarse con su mejor versión y darle una alegría a su gente en una noche que puede marcar un punto de inflexión.