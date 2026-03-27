viernes 27 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera Nacional

San Martín quiere levantar el ancla en Concepción: iguala sin goles frente a Racing de Córdoba

El Verdinegro arrastra tres partidos sin ganar y necesita reaccionar en el Hilario Sánchez. Enfrente estará Racing de Córdoba, que llega como escolta y con dos triunfos al hilo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

San Martín de San Juan tendrá este viernes por la noche una prueba clave para cambiar el rumbo en la Primera Nacional. Desde las 22.10, en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, recibirá a Racing de Córdoba por la fecha 7 de la Zona A, con la urgencia de volver a sumar de a tres tras una racha adversa.

Lee además
enzo rompio el cero y nico paz marco un golazo: revivi los goles de la victoria de la seleccion argentina
Amistoso

Enzo rompió el cero y Nico Paz marcó un golazo: reviví los goles de la victoria de la Selección Argentina
el chiqui tapia fue silbado en su aparicion en la bombonera
Video

El "Chiqui" Tapia fue silbado en su aparición en La Bombonera

El equipo dirigido por Ariel Martos no gana desde hace tres fechas, con dos derrotas y un empate que lo fueron relegando en la tabla. En un torneo largo y parejo, cortar esa sequía se volvió una necesidad inmediata para no perder terreno en la pelea.

Del otro lado estará un rival que atraviesa una realidad opuesta. Racing llega en crecimiento, con dos victorias consecutivas que lo posicionaron como uno de los protagonistas del grupo. El conjunto cordobés, conducido de manera interina por la dupla Torres-Motta, suma 10 puntos y aparece como un rival exigente.

En cuanto al equipo, hubo novedades de último momento: Nazareno Funez logró recuperarse de su lesión muscular y finalmente está a disposición del cuerpo técnico, por lo que vuelve a meterse en la consideración para integrar el once o sumar minutos desde el banco.

El encuentro será arbitrado por Maximiliano Macheroni y contará con transmisión de TyC Sports Play. En Concepción, el Verdinegro buscará reencontrarse con su mejor versión y darle una alegría a su gente en una noche que puede marcar un punto de inflexión.

Temas
Seguí leyendo

Con Messi adentro y un tiro libre para enmarcar, Argentina pasó el ensayo ante Mauritania

Médico, deportólogo y un atleta loco por San Juan: Daro, el sesentón que llegó al Ironman vestido de Messi

Independiente le ganó a Atenas de Río Cuarto por la Copa Argentina

El ciclismo sanjuanino y una temporada para el olvido: casi la mitad de las competencias programadas, más de 30 días sin correr y un final incierto

"Esto no se lo merece nadie": el mensaje de Panichelli tras sufrir la grave lesión que lo dejó afuera del Mundial

Finde a puro alto rendimiento con presencia sanjuanina en todo el país y el exterior

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3

Argentina cayó al tercer puesto en el ranking FIFA: qué selección la pasó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cortes de transito, desvios y operativo record: todo lo que tenes que saber del ironman 70.3
Info útil

Cortes de tránsito, desvíos y operativo récord: todo lo que tenés que saber del Ironman 70.3

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Víctor Andrés Suizer frente al juez.
Nuevo detenido

Cayó el principal acusado de 52 estafas con el cuento de la venta de carpetas de casas del IPV

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días
Triste noticia

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde
Pronóstico

El clima en San Juan: De una mañana fresca a la amenaza de tormentas por la tarde

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude
Investigación preliminar

Amplían la denuncia contra un juez sanjuanino por un supuesto fraude

Meten preso a un vendedor ambulante por robar en una casa de Rivadavia
Flagrancia

Meten preso a un vendedor ambulante por robar en una casa de Rivadavia

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Misterioso golpe

Buscan a los "Abrepaquetes": robaron celulares por una cifra millonaria de las encomiendas de un correo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Robo callejero

Abrieron un auto en Concepción y sustrajeron 10 equipos de comunicaciones de la Agencia de Deporte

San Martín quiere levantar el ancla en Concepción: iguala sin goles frente a Racing de Córdoba
Primera Nacional

San Martín quiere levantar el ancla en Concepción: iguala sin goles frente a Racing de Córdoba

Imputan al psicólogo jachallero por un tercer delito sexual
Complicado

Imputan al psicólogo jachallero por un tercer delito sexual

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan
Pronóstico

¿A puro sol o nubladito? Así estará el sabado en San Juan