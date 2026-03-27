"Esto no se lo merece nadie": el mensaje de Panichelli tras sufrir la grave lesión que lo dejó afuera del Mundial

La preparación de la Selección argentina rumbo a la doble fecha amistosa de marzo sumó un golpe duro e inesperado. Joaquín Panichelli sufrió la rotura de ligamentos cruzados en una de sus rodillas y quedó automáticamente descartado para el Mundial 2026.

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La lesión se produjo durante el entrenamiento del jueves en el predio de Ezeiza, donde el delantero encendió las alarmas tras manifestar una molestia. Los estudios médicos confirmaron el peor diagnóstico y terminaron por sellar su ausencia en la próxima Copa del Mundo, en un momento clave de su carrera.

Horas después de conocerse la noticia, Panichelli utilizó sus redes sociales para expresar su angustia, aunque también dejó en claro su fortaleza ante la adversidad.

El mensaje en redes

“A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias… Pero estoy seguro que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”, escribió.

“Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina. Dicho esto, siempre fui duro de roer y la compasión no se la deseo a nadie”.

“La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice”.