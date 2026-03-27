El ciclismo sanjuanino y una temporada para el olvido: casi la mitad de las competencias programadas, más de 30 días sin correr y un final incierto

Un calendario roto y desdibujado de entrada. No es una exageración, es prácticamente la síntesis de una temporada de ruta que nunca logró sostenerse. Lo que debía ser un campeonato de 16 fechas terminó convirtiéndose en un rompecabezas de carreras sueltas, suspensiones reiteradas y fines de semana sin actividad. Hoy, con más de 30 días sin competencias, y un cierre que ya debería haberse concretado, el ciclismo sanjuanino transita una inédita temporada.

El inicio se llevó a cabo e el 2 de noviembre en Sarmiento y ya había dejado una primera señal. Si bien la victoria de Gerardo Tivani le dio marco deportivo al arranque, la convocatoria de pedaleros estuvo lejos de lo esperado.

Apenas una semana después, la segunda fecha -el Circuito Nicolás Naranjo- fue suspendida por la ausencia de equipos, que en su mayoría se encontraban compitiendo fuera de la provincia, quizás, por premios más jugosos. Lo cierto es que falta de ciclistas dejó de ser una advertencia y pasó a ser un problema concreto, desde enero a marzo, a excepción en fechas claves en las que se corrían las clásicas y grandes vueltas.

El golpe siguiente llegó con la cancelación de la Doble Calingasta, una de las pruebas tradicionales del calendario. En ese caso, el motivo fue económico y derivó en un cruce con los organismos provinciales por cuestiones administrativas que impidieron el financiamiento de la misma. En pocos días, el calendario ya mostraba fisuras por distintos frentes.

A partir de ahí, la temporada se sostuvo con lo que pudo. La Doble Chepes, la Doble Cerrillo y la Doble Media Agua marcaron una breve recuperación, aunque con una constante que se repetiría durante todo el campeonato: pelotones reducidos. Incluso en competencias históricas, la cantidad de ciclistas no superó los 60 participantes, una imagen poco habitual para una provincia con tradición en la disciplina.

El cierre de diciembre y el arranque de 2026 trajeron algo de regularidad con la Clásica Cuatro Puentes, la Doble Difunta Correa y el Giro del Sol. Sin embargo, ese envión duró poco. En enero, en la previa de la Vuelta a San Juan, varios equipos optaron por frenar la actividad para priorizar la preparación, lo que derivó en nuevas fechas sin competencia, y, sin ellos, mermaba otra vez la cantidad de inscriptos.

La propia Vuelta a San Juan marcó un contraste evidente. Con organización, apoyo y convocatoria, fue el punto más alto de la temporada. Pero también dejó en evidencia la distancia con el resto del calendario local, que no logró sostener ese nivel ni en cantidad de participantes ni en regularidad.

Después de ese pico, el calendario volvió a entrar en una zona de inestabilidad. En febrero se acumularon nuevas suspensiones, algunas por baja inscripción y otras por decisiones de los equipos, que priorizaron otras competencias del país, de mayor popularidad y premios. Incluso carreras tradicionales quedaron en el camino por no alcanzar el mínimo de corredores. De hecho, en San Juan no hubo carreras en todo el mes de febrero y toda la atención se la llevó la vecina provincia con la 50ª edición de la Vuelta Ciclista de Mendoza, celebrada del 12 al 22 de febrero.

Si bien el 1 de marzo, después de varias semanas sin actividad, el calendario volvió a moverse con el Homenaje al Ciclista en Santa Lucía, la tendencia no cambió. Fechas previstas directamente no se realizaron, como la tradicional Mendoza-San Juan. Otras, como Rutas del Sol y el Circuito Carlos Escudero, tampoco se concretaron pese a estar en agenda. A los problemas ya conocidos se sumaron nuevos obstáculos: la superposición con competencias de peso a nivel nacional, que volvió a vaciar el pelotón local, y limitaciones logísticas cada vez más frecuentes, como la falta de efectivos policiales para garantizar la seguridad en carrera.

En ese contexto, la Federación Ciclista Sanjuanina intentó reordenar el calendario y empujó el cierre hacia abril, con tres fechas definitorias. Pero sí, otra vez lo mismo. La competencia prevista para el 29 de marzo, organizada por la Unión Vecinal Santo Domingo, fue suspendida justamente por la falta de cobertura policial, en medio de una agenda provincial cargada de eventos. Así, de las tres fechas anunciadas, una ya quedó en el camino y las restantes tampoco ofrecen garantías: la cercanía con la Doble Bragado, una de las pruebas más importantes del país, amenaza con repetir el mismo escenario de equipos ausentes.

El balance, a esta altura, es difícil de explicar: de las 16 fechas programadas, solo se corrieron 10 y la temporada ya acumula más de 30 días sin competencia oficial, con varios fines de semana en blanco incluso en el tramo decisivo. Mientras tanto, el impacto lo sienten los verdaderos protagonistas: los ciclistas entrenan sin una hoja de ruta clara, con largos períodos sin competir, y los equipos reorganizan su calendario apuntando a carreras fuera de la provincia. Sin dudas, una temporada para el olvido.