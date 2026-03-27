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La gratitud, el sentimiento y la tradición, un año más los motores de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa

Miles de jinetes emprendieron camino hacia Vallecito para honrar a la santa pagana. La travesía hará esta noche un parón para descansar en Caucete y mañana, desde las 7.00, retomará el viaje al Santuario

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Bajo los intensos rayos del sol, cerca de las 14.00 hors de este viernes dio comienzo la XXXV edición de la Cabalgata de Fe a la Difunta Correa, uno de los eventos de tradición gauchesca más importantes de Sudamérica. En esta ocasión, la columna de fe, integrada por miles de jinetes, partió con un cambio histórico en su logística: por primera vez, el acto central se desarrolló en las inmediaciones de la Plaza Di Stefano, ubicada detrás de la Terminal de Ómnibus.

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Desde muy temprano, el color de las agrupaciones gauchas tiñó las calles del este capitalino. No solo se hicieron presentes delegaciones de cada rincón de San Juan, sino que la convocatoria trascendió fronteras. Jinetes provenientes de diversas provincias argentinas y de países limítrofes, como Chile y Uruguay, se unieron a la columna principal, demostrando que la devoción por Deolinda Correa no entiende de límites.

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El gobernador Marcelo Orrego, quien encabezó el acto acompañado del vicegobernador Fabián Martín y otras autoridades, destacó la relevancia cultural de este encuentro.

"La Cabalgata de Fe es la expresión viva de nuestra identidad y de la fe que une a nuestro pueblo. Ver a tantas familias reunidas aquí es una muestra de que nuestras tradiciones están más vigentes que nunca", señaló el mandatario antes de montar su caballo para sumarse a los primeros kilómetros del recorrido.

La organización, como cada año, corre por cuenta de la Federación Gaucha Sanjuanina, entidad que, intervención mediante, ha logrado profesionalizar este "clásico" del calendario local sin que pierda su esencia rústica y emotiva. La logística para movilizar a miles de caballos y personas requiere un despliegue de seguridad y asistencia que involucra a diversos ministerios y fuerzas policiales.

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A lo largo de la columna, se pudo observar la presencia de familias enteras. Abuelos, padres e hijos comparten la travesía, transmitiendo el legado de generación en generación. Muchos cargan consigo pedidos especiales, otros simplemente se movilizan para agradecer promesas cumplidas, pero todos comparten el mismo espíritu de fe y sentimiento hacia la santa pagana.

El cronograma de la travesía

Tras dejar atrás la Capital, los jinetes emprendieron el rumbo hacia Caucete. Allí, los gauchos y sus familias descansarán esta noche, compartiendo un fogón tradicional y reponiendo fuerzas tras la primera jornada de cabalgata.

El sábado, desde la 7:00 aproximadamente, los miles de jinetes retomarán el camino para encarar el tramo final hacia Vallecito. Se espera que pasado el mediodía la columna haga su ingreso triunfal al Santuario, donde se realizarán las ofrendas correspondientes, habrá actividades ecuestres y un gran cierre oficial con espectáculos artísticos y destrezas criollas.

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