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Campaña

Realizan una colecta para ayudar a la familia del joven fallecido tras un choque en Rivadavia

La campaña solidaria comenzó a difundirse este viernes, tras confirmarse el fallecimiento de Lucas Gil Saavedra, y busca reunir fondos para afrontar los gastos del sepelio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Gil Saavedra falleció en la madrugada de este viernes 27 de marzo, luego de haber luchado durante 22 días por su vida. De acuerdo a fuentes cercanas y judiciales, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar con precisión la causa del deceso.

El hecho que derivó en la tragedia ocurrió el pasado 5 de marzo, en el interior del Lote Hogar Nº 20, en Rivadavia. El joven circulaba en motocicleta cuando fue embestido por un colectivo de la línea TEO 1, conducido por un hombre identificado como Santiago Fernández.

Como consecuencia del impacto, sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) y múltiples lesiones de gravedad que lo dejaron en estado crítico. Permaneció internado hasta este viernes, cuando finalmente se confirmó su fallecimiento.

El caso no había tomado estado público en un primer momento y fue la propia familia la que decidió visibilizarlo con el correr de los días. En medio del dolor, sus allegados reclamaron justicia y apuntaron contra la empresa de transporte.

“Ni siquiera vinieron a preguntar, ni por humanidad; ni él, ni desde la empresa, nadie”, expresó una tía del joven.

Además, denunciaron la falta de señalización vial en la zona donde ocurrió el siniestro, una esquina que -según indicaron- ya había sido escenario de otra tragedia fatal en el pasado.

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