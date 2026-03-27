Independiente le ganó a Atenas de Río Cuarto por la Copa Argentina

Independiente, con un equipo alternativo, venció por 4 a 2 a Atenas de Río Cuarto y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, en donde se enfrentará al ganador del duelo entre Unión de Santa Fe y Agropecuario Argentino de Carlos Casares.

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Facundo Valdéz, Ignacio Pussetto, Luciano Cabraal y Felipe Tempone convirtieron los cuatro tantos de Independiente mientras que Facundo Quiroga y Marcos Rivadero descontaron para Atenas en el estadio Norberto Tomaghello.

Independiente salió con todo desde el primer minuto, con asedio en campo del conjunto cordobés y sin cederle la pelota, con mucha presión y más presencia en el área del arquero Matías Soria, ya que Atenas apenas tuvo una contra que terminó en nada.

A los 20 minutos del primer tiempo, el tucumano Facundo Valdéz paró de pecho un centro largo de Leonardo Godoy y definió con la derecha, tras el control y el enganche dentro del área, para poner el 1 a 0 a favor de Independiente.

En el final de la primer etapa, Valdéz fue la gran figura con dos participaciones: primero con el pase alto a Ignacio Pussetto, que definió de zurda para el 2 a 0, y otra con un pase dentro del área a Luciano Cabral, quien cruzó el remate para el 3 a 0.

En su debut, Felipe Tempone ingresó y en la primera pelota que tocó definió ante la floja respuesta de la defensa y el arquero rival para convertir el 4 a 0 de Independiente en Florencio Varela. Minutos más tarde, Santiago Montiel tuvo el quinto pero Soria le contuvo el penal.

Ya en el final del partido hubo un festival de goles por parte de Atenas, ya que Facaundo Quiroga puso de tiro libre el descuento 4 a 1 y con un zapatazo de lejos, Marcos Rivadero metió el segundo tanto que complicó al “Rojo” pero no alcanzó.

Síntesis del partido:

Copa Argentina.

32avos de final.

Independiente 4-2 Atenas (RC).

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Independiente: Joaquín Blazquez; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Nicolás Freire, Milton Valenzuela; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Luciano Cabral; Facundo Valdéz, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Atenas (RC): Matías Soria; Rafael Ríos, Francisco Araya, Mauricio Mansilla, Agustín Galeazzi; Ignacio Castro, Marcos Rivadero, Juan Barrera, Facundo Quiroga; Franco Schiavoni y Alejo Mainero. DT: Gastón Leva.

Goles en el primer tiempo: 20m Facundo Valdéz (I); 38m Ignacio Pussetto (I); 41m Luciano Cabral (I).

Goles en el segundo tiempo: 25m Felipe Tempone (I); 45m Facundo Quiroga (A); 47m Marcos Rivadero (A).

Incidencias en el segundo tiempo: 42m Matías Soria (A) le atajó un penal a Santiago Montiel (I).

Cambios en el primer tiempo: 13m Thiago Pagliaricci por Galeazzi (A).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Emiliano Gómez por R. Ríos (A); Paulo Oballes por Schiavoni (A); 23m Joel Medina por Marcone (I); Felipe Tempone por Valdéz (I); 28m M Martínez por Castro (A); 29m Santiago Montiel por Pussetto (I); Ignacio Malcorra por Cabral (I); 36m Josias Palais por Abaldo (I); Luciano Gutiérrez por Barrera (A).