La película de viajes en el tiempo más compleja, que tenés que ver para desafiar tu atención

"Predestinación", una película estrenada en 2014, es una verdadera joya de las paradojas temporales.

Tan compleja resultó en su momento que, a pesar de contar con un sólido elenco, esta película pasó prácticamente inadvertida. Hoy, con muchas horas de cine acumuladas, aparece como el momento ideal para volver sobre “Predestinación”, una de las propuestas de viajes en el tiempo más desafiantes del género, que explora con precisión el uso de las paradojas temporales.

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El film se inspira en el relato “Todos ustedes, zombis” (“-All You Zombies-”), publicado en 1959 y escrito en una sola tarde por Robert A. Heinlein. En ese texto, el autor logra desarrollar, de manera ágil y contundente, algunas de las paradojas temporales más extremas.

Contar demasiado sobre la trama implicaría agregar spoilers. Sí puede decirse que mantiene una fuerte conexión con el espíritu del cuento. La historia sigue a un agente especial (Ethan Hawke) de una agencia secreta creada en los años 80, que permite realizar viajes en el tiempo. Su misión es ejecutar una compleja serie de saltos temporales para detener al llamado “terrorista fallido” (The Fizzle Bomber), responsable de múltiples atentados.

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En uno de sus viajes a la década del '70, mientras trabaja encubierto como camarero en un bar, el protagonista conoce a un hombre que le confiesa una historia extraordinaria. A partir de ese encuentro, la película despliega su verdadero juego narrativo.

Más aún que el propio cuento, “Predestinación” se construye como una enorme paradoja finamente entrelazada. Funciona como un rompecabezas que va revelando piezas de a poco, obligando al espectador no solo a seguir cada detalle, sino también a ir uniéndolos en tiempo real.

Una de sus mayores virtudes es justamente esa: logra contar una historia extremadamente compleja de manera clara y progresiva. Aun así, anticipar el desenlace resulta prácticamente imposible. Todo converge en una estructura circular tan precisa como difícil de imaginar.

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Otro de sus aciertos es que, pese a los constantes saltos temporales, evita caer en el abuso de efectos especiales. Esto refuerza un tono íntimo, contenido y con cierto aire retro, en sintonía con la obra original de Heinlein.

Se trata de una historia cerrada y consistente: una gran película que, como su propio protagonista, parece haber quedado perdida en el tiempo. Hoy se resignifica como un imprescindible para quienes buscan ciencia ficción sin estridencias, pero con una complejidad narrativa que desafía.

* Un tip final: el cuento de Heinlein se consigue fácilmente en Internet, aunque lo ideal es leerlo después de ver la película.

El trailer de la película "Predestinación"

Embed - Predestination Trailer Subtitulado Español

Ficha técnica