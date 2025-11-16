domingo 16 de noviembre 2025

Pase de factura

Mirtha Legrand a Fabiola Yañez por la fiesta en Olivos: "Brindaban mientras yo tenía que ver el ataúd de mi hermana por televisión"

La diva le recordó que no pudo despedir a "Goldie" de manera presencial por las estrictas medidas impuestas durante la pandemia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mirtha Legrand y Fabiola Yáñez, durante el programa del sábado.

Mirtha Legrand y Fabiola Yáñez, durante el programa del sábado.

Fabiola Yañez fue invitada este sábado al programa de Mirtha Legrand y el clima se tensó al máximo cuando la conductora le recordó, sin vueltas, la fiesta de cumpleaños en Olivos que celebró junto a Alberto Fernández en plena cuarentena estricta. "Brindaban mientras veía el ataúd de mi hermana por televisión", lanzó la diva, visiblemente afectada.

La ex actriz Silvia "Goldie" Legrand, hermana gemela de Mirtha, murió el 1° de mayo de 2020, a los 93 años, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por Fernández a causa del coronavirus. La conductora nunca pudo despedirla de manera presencial.

Tenso momento al aire entre Mirtha y Fabiola.

—Fabiola, el festejo de cumpleaños en plena pandemia, ¿lo organizaste vos?

—No, no lo organicé yo.

—¿Eran invitados tuyos o de él?

—Eran personas que estaban trabajando en la quinta.

—Fabiola... yo te estoy ayudando para que confieses todo, eh. Porque la gente tiene versiones diversas. Mi hermana gemela falleció en plena pandemia y yo la vi por televisión… No pude asistir y vi cómo llevaban el ataúd en un carrito.

—Yo no voy a cansarme jamás de pedirles disculpas a todos los argentinos. Sé que no se debió hacer. No fue un brindis que organicé yo, no fue una fiesta ni lo que se mostró. Tampoco fui la persona que dijo que no estaba presente y después apareció en una foto. Yo no convoqué.

—Pero yo vi una foto con una copa en la mano, eh… se supone que estás brindando.

—No, fue una cena. Sé que no se podía. La mitad de la gente que estaba ahí trabajaba y tenía permiso de entrada y salida, así como los ministros de la Jefatura de Gabinete. Ese mismo día hubo una actividad y algunos se quedaron.

—Pero al Presidente se lo ve con una copa en la mano, eh…

—Bueno, él fue el primero en decir que no estuvo presente y después dijo “mi querida Fabiola hizo tal cosa”. Yo sé que estuve en ese lugar y estuve mal. No me voy a cansar de pedir disculpas porque sé lo doloroso que fue y soy empática con lo que sucedió.

image

El escándalo por la fiesta en Olivos estalló meses después, cuando se conoció la foto del entonces presidente y Yañez posando sin barbijo ni distancia social junto a un grupo de invitados, pese a que ese tipo de encuentros estaba prohibido por el propio protocolo del Gobierno.

Según los registros oficiales de la Quinta de Olivos, la noche del 14 de julio de 2020 ingresaron nueve personas al chalet presidencial para festejar el cumpleaños de Yañez. El primer grupo entró a las 21.30; luego se sumaron más invitados hasta completar la lista. A esa hora, ya no había otros visitantes en la residencia.

Las imágenes de aquella noche confirmaron que Alberto Fernández también formó parte del evento junto a su entonces pareja, los nueve invitados y una niña. En las fotos quedó en evidencia que no hubo barbijos ni se respetó el distanciamiento que el propio Gobierno exigía para evitar contagios en plena pandemia.

FUENTE: Clarín

Temas
