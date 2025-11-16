domingo 16 de noviembre 2025

Influencers

Una expareja de un jugador de la Selección Argentina confirmó que está con Grego Rossello

La joven en cuestión dio a conocer esta nueva etapa en su vida y que ahora comparte con el conductor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de confesar su relación pasada con Nati Jota, y estar involucrado en rumores de romance con Chechu Bonelli, Grego Rossello se robó todas las miradas al ser visto a los besos junto a la expareja de una figura de la Selección Argentina. El influencer protagonizó un apasionado momento junto a una modelo en un boliche, y las imágenes inundaron rápidamente las redes sociales.

¿Quién es la joven que está ahora con Grego Rossello?

Se trata de Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González. La noticia se dio a conocer luego de que la joven decidiera hablar abiertamente sobre el incipiente vínculo sentimental que la une al humorista y conductor, apenas tres meses después de su separación del delantero de la Juventus.

Captura de pantalla 2025-11-15 090136

Durante una entrevista con A la tarde (América), Silberberg detalló que la relación con Rossello es reciente y aún no se ha formalizado. “Nos estamos conociendo”, afirmó, y aclaró que llevan apenas diez días en contacto. La modelo, de 25 años, subrayó que no considera que estén en pareja y que la situación se limita a un acercamiento inicial: “No somos pareja, nos conocemos hace diez días, fue eso que vieron, un beso nada más, no me dejan besar en paz”. La joven también explicó que, aunque existe buena sintonía con el humorista, prefiere tomarse más tiempo antes de iniciar una relación formal: “No es una relación, es un chongo, me separé hace tres meses, déjenme un poco más de tiempo de soltería”.

