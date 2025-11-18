martes 18 de noviembre 2025

Picante

Tenso cruce entre un participante y un jurado en Masterchef Celebrity: mirá quiénes se enfrentaron

El participante discutió con el jurado de “MasterChef Celebrity” después de recibir una dura devolución cuando presentó su preparación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

La tensión volvió a reinar en MasterChef Celebrity (Telefe). Este lunes, Leandro “El Chino” Leunis protagonizó un inesperado cruce con Germán Martitegui tras recibir una crítica negativa cuando presentó su plato.

La receta en cuestión había sido propuesta por Donato De Santis, quien entregó a los participantes los ingredientes y el paso a paso. Sin embargo, el desafío tenía un obstáculo: no les mostraron cómo era el emplatado original.

Al momento de la devolución, Martitegui apuntó contra la presentación de Leunis, especialmente porque había cortado la carne en forma cuadrada -ya que eso llevaba a desperdiciar gran parte del alimento-.

Ese cuestionamiento no le cayó bien al concursante, quien había bautizado a su preparación “tatami”, precisamente por esa forma. “El plato original yo no lo vi nunca. No es justo que me hagas una observación de un plato que no vimos, lo digo con respeto”, objetó con un visible malestar.

image

Martitegui mantuvo su postura y aclaró que el nombre elegido influía directamente en la presentación: “Yo te digo que el nombre lo condiciona en la medida que define la forma que cortás la carne”.

El intercambio generó un momento incómodo entre ambos, hasta que Wanda Nara intervino para bajar la discusión. La conductora señaló que, en el fondo, ambos estaban diciendo lo mismo, pero con diferentes enfoques.

Al momento de la devolución final, el chef remarcó su postura: “Es cierto que el emplatado era libre. Pero uno puede utilizar esa libertad bien o mal. En este caso, tu perfeccionismo conspiró contra un plato tradicional”.

Por su parte, Leunis reconoció que esperaba palabras por parte de los jurados. “Sentí que la carne estaba en un buen punto, que no se había pasado, pero no pude ir en contra de lo que sienten sus paladares”, lamentó.

Al cierre, reconoció que no estaba conforma con su performance y no ocultó su fastidio. “Estaba contento con el plato, pero no les gustó. Así que bueno, habrá que seguir mejorando", señaló. Y, después, frente a las cámaras, admitió: “No es que me enoje. Estoy recaliente, no quiero hablar”.

