jueves 20 de noviembre 2025

Una pena

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el nuevo eliminado

Después de un desafío intenso, los participantes se esforzaron por conquistar al jurado, pero uno fue elegido para dejar la competencia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Llegó una nueva gala de eliminación a MasterChef Celebrity, los participantes con delantal negro se enfrentaron a un nuevo desafío con la intención de convencer a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis para que les den la chance de seguir una semana más en la competencia.

En esta oportunidad, el jurado tuvo un gran protagonismo ya que fue su semana especial y tuvieron que ponerse a trabajar en las cocinas. Sin embargo, para este miércoles volvieron a su rol y los concursantes tuvieron que hacer una galleta gigante con receta de Betular.

De esta manera, Ian Lucas, Evangelina Anderson, Maxi López, Susana Roccasalvo, La Joaqui, Valentina Cervantes, Alex Pelao, Walas, Julia Calvo y Eugenia Tobal tuvieron que poner manos a la obra y enfrentar esta nueva consigna, sabiendo que el mínimo error podía dejarlos fuera de comptencia.

Qué pasó con Walas que lo dejó afuera de MasterChef

Una vez que presentaron sus platos, el más criticado fue Walas, que se excedió en su creatividad al hacer una versión bastante "rústica" y alejada de la que mostró como ejemplo el pastelero. Sin dudas, esto le jugó en contra y lamentablemente el cantante se convirtió en el quinto eliminado de MasterChef.

El artista fue llamado junto con Susana Roccasalvo para tener las peores galletas de la quinta gala de eliminación. Germán Martitegui comunicó que el cantante era el nuevo eliminado de la competencia y que la periodista continuaba en el certamen al menos por una semana más.

“Entraste y fue una agradable sorpresa. Fue una alegría tenerte acá con tus ganas, tu talento, tu conexión con el arte que te ayudó a hacer platos que vamos a recordar. Hoy esa improvisación te jugó una mala pasada y valoramos que alguien tan importante como vos haya estado compartiendo con nosotros”, le dijo Martitegui a modo de despedida.

"Gracias por aguantarme hasta esta altura, sobre todo sin saber hacer ni un huevo frito. El placer es mío por haber conocido a todos ustedes. Es una de las mejores experiencias que tuve en la vida" , declaró Walas en su despedida.

