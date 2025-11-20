jueves 20 de noviembre 2025

Inseguridad

Simularon ser cortadores de pasto y entraron a robar a la casa de Valeria Mazza

Una hija de Mazza advirtió la presencia de los intrusos y dio la alarma; los sospechosos escaparon y abandonaron lo que habían intentado llevarse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La calma habitual del barrio Acassuso se interrumpió este mediodía cuando cinco personas ingresaron a la vivienda de Valeria Mazza, en San Isidro. Según confirmaron fuentes judiciales a TN Show, tanto la Policía Bonaerense como la Justicia avanzan en la identificación de los sospechosos, que quedaron filmados por cámaras de seguridad y que, de acuerdo a las primeras hipótesis, serían adolescentes.

El episodio se desencadenó cuando un grupo de jóvenes llegó hasta la entrada de la casa simulando ser podadores de pasto. Pocos minutos más tarde, saltaron el portón y accedieron al interior del terreno. Una vez dentro, tomaron una mochila que encontraron en la vivienda.

La escena fue advertida por una de las hijas de Mazza, quien se encontraba acompañada por una amiga y dos empleados. Al notar la presencia de desconocidos, comenzó a gritar, lo que provocó que los intrusos escaparan rápidamente.

Durante la fuga, dejaron la mochila en la entrada, y ahora los investigadores intentan establecer si alcanzaron a retirar algo de lo que habían guardado allí antes de abandonarla.

Uno de los empleados realizó la denuncia al 911 y personal de la comisaría 4ª de San Isidro, con jurisdicción en la zona de Las Barrancas, se trasladó al lugar para tomar declaraciones y asegurar el área.

La causa quedó en manos del fiscal adjunto Patricio Ferrari, quien solicitó la intervención de agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro. Los equipos trabajan sobre material obtenido de cámaras privadas y municipales, donde se observa al grupo caminando por la zona instantes previos al hecho.

Aunque aún no hay detenidos, la investigación continúa centrada en las imágenes y testimonios para poder identificar a los responsables.

