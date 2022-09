Valeria Mazza se defiende por un repudiable comentarios sobre sus hijos

"Operación Ciudad Aventura" Llega la Patrulla Canina a San Juan y no te lo podés perder

valeria mazza 2.avif

En redes sociales no le dejaron pasar el comentario machista a Valeria y una de las primeras en salir a criticarla duramente fue la feminsita Malena Pichot. "Siniestra", escribió la humorista sobre las palabras de Valeria Mazza.

Viendo el revuelo que se armó por su inocente nota periodística, ella misma usó su Instagram para salir a aclarar qué quiso decir cuando dijo que es "mamá de varones".

“¡Ay, bueno, bueno, bueno cómo se puso la cosa! Uno: el ser padres es el desafío más grande que tenemos en la vida, nadie nos enseña, hacemos lo que podemos”, arrancó diciendo muy tranquila la esposa de Gravier.

“Dos: uno no educa igual a ninguno de nuestros hijos, más allá del sexo, porque lo ideal no es dar lo que uno puede sino lo que ellos necesitan”, continuó muy contundente.

“Tres: siempre hablo desde mi experiencia, no generalizo. Hablo desde mi lugar, esto es lo que conozco, lo que a mí me pasa, es mi experiencia”, cerró y no quiso hablar más del tema. Sobre la gente que la insultó en redes, la modelo prefirió hacer silencio.