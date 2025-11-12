jueves 13 de noviembre 2025

Sin vueltas

Nicolás Occhiato rompió el silencio y contó el verdadero motivo por el que bajaron a la China Suárez del streaming

Nico Occhiato se refirió a los motivos detrás de la cancelación de la nota con la actriz y aclaró cómo se tomó la decisión dentro del equipo de Luzu TV.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Nicolás Occhiato salió a aclarar qué pasó realmente con la entrevista que la China Suárez iba a dar al aire de Luzu TV. Además, el conductor y dueño del espacio explicó cómo se tomó la decisión puertas adentro del canal de streaming.

El conductor de Nadie Dice Nada visitó el programa A la Barbarossa y contó su versión para despejar rumores. “Nos ofrecen hacer la nota, como le pasa a todos los canales cuando hay prensa por una serie o una película”, explicó.

Según relató, la posibilidad de entrevistar a la actriz surgió para su propio ciclo, pero prefirió que otro equipo se hiciera cargo. “Nos la ofrecieron para Nadie Dice Nada, pero de lunes a hoy ya teníamos la semana armada. El programa está yendo para otro lado y, como programador, pensé que Diego Leuco o Fede Popgold podían hacerle una nota más periodística, si ellos querían”, señaló.

El mensaje de la China Suárez

image

Occhiato también aclaró cómo fue el traspaso de la entrevista al programa Antes que Nadie, que conduce Diego Leuco, y desmintió los rumores de conflictos internos. “Por cuestiones de horario no se pudo hacer en Patria y Familia, y la China accedió a hacerla con Diego. Después nos enteramos de que querían que yo aparezca en un momento durante la nota”, contó.

Con tono firme, negó haber impuesto condiciones: “Nunca me metí en una nota, ¿por qué lo haría? Antes que Nadie es el segundo programa más visto del streaming, uno de los más importantes. No tengo por qué intervenir. Ellos decidieron no hacerla”.

Para cerrar, el conductor quiso dejar atrás cualquier polémica: “No estoy enojado con la situación”.

