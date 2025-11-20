jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
TV Nacional

Ya están los invitados de las 'mesazas': quiénes estarán con Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

La diva y su nieta ya están listas para recibir a figuras del arte, el periodismo y el deporte

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juana Viale y Mirtha Legrand ya tienen los invitados de este fin de semana.

Juana Viale y Mirtha Legrand ya tienen los invitados de este fin de semana.

El estudio de eltrece palpita un nuevo ciclo de emociones y encuentros memorables: la producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en la pantalla de la televisión argentina. Otra vez, el despliegue de figuras estelares de la política, el espectáculo y el deporte prometen una cita imperdible. ¿Qué historias, confesiones y revelaciones atravesarán la mesa esta vez?

Lee además
Mirtha Legrand y Fabiola Yáñez, durante el programa del sábado.
Pase de factura

Mirtha Legrand a Fabiola Yañez por la fiesta en Olivos: "Brindaban mientras yo tenía que ver el ataúd de mi hermana por televisión"
fiesta nacional del sol: habilitan la venta de un remanente de entradas para la primera noche
A puro ritmo

Fiesta Nacional del Sol: habilitan la venta de un remanente de entradas para la primera noche

El sábado, Mirtha encenderá las luces de La Noche de Mirtha a las 21:30. En el centro de la escena, la modelo Vicky Xipolitakis compartirá espacio con la abogada y panelista Alejandra Maglietti. La vida de la chaqueña se vio sacudida en los últimos días: recientemente fue madre y, el viernes pasado, atravesó una verdadera tormenta. Su novio, el empresario Juan Manuel Lago, es dueño de una de las fábricas alcanzadas por el fuego que arrasó el polo industrial de la zona de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza.

No estarán solas y la actualidad tendrá su espacio habitual de cada jornada. En esta oportunidad, periodista Diego Cabot tomará la palabra para desglosar las novedades de la Causa Cuadernos, la investigación que desató uno de los juicios por corrupción más relevantes de la historia de Argentina.

La conversación alcanzará nuevas profundidades con la presencia del escritor Federico Andahazi. La semana anterior, había emocionado en el teatro del Complejo Cultural de Cipolletti, donde presentó su última novela, “Mares de furia”, en pleno marco de la Feria del Libro. Entre libros, tramas y fantasmas del pasado, ¿qué relatos se fundirán en la mesa de la Chiqui Legrand?

El domingo, desde las 13:45, la posta pasará a Juana Viale y su ya clásico Almorzando con Juana. Carlitos “La Mona” Jiménez, leyenda de la música popular, animará la sobremesa. El cantante se encuentra en plena campaña de promoción de El baile más grande del universo, su histórico show programado para el próximo 29 de noviembre, cuando subirá al escenario del Estadio Único de La Plata, donde se propone hacer honor a ese nombre.

El ritmo contagioso no se detendrá ahí: Luck Ra, furor de la fusión del cuarteto y el pop urbano y nuevo embajador argentino en España, llegará también a la mesa tras haber colmado el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires con casi 50.000 personas. La consagración del cordobés no es menor: ha anunciado sus dos primeros conciertos en territorio español y, además, fue el ganador de La Voz Argentina junto a su equipo. Dos generaciones de la música que surgió del centro del país y no tiene límites.

Entre las risas y confesiones se sumará Martín Fabio, conocido como El Mono, cantante de Kapanga, emblema del rock nacional, quien celebra 30 años de éxitos. Su visita ocurre en medio de una pausa obligada tras girar por Europa y, a instancias del consejo médico, luego de los problemas de salud que experimentó en el pasado. El grupo quilmeño es fan confeso de la Mona, al punto de grabar algunos de sus clásicos como “Me mata” o “Agujita de oro”. ¿Habrá alguna colaboración en la mesa de Juana?

La última carcajada estará a cargo del humorista tucumano Miguel Martín, conocido como El Oficial Gordillo. Con su estilo, Martín llevará el alivio y las sonrisas finales a una jornada donde las emociones prometen ser tan intensas como los nombres en la mesa.

Con este menú de invitados, las mesas de Mirtha y Juana latirán, una vez más, al ritmo de la actualidad, el arte y la pasión argentina, y, acorde a la tradición, dejarán frases y comentarios para el resto de la semana.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Simularon ser cortadores de pasto y entraron a robar a la casa de Valeria Mazza

Los Simpson, de luto: confirman la muerte de otro reconocido personaje

Sorpresa en MasterChef Celebrity: quién es el nuevo eliminado

Barassi volvió al Central Universitario y se reencontró con sus compañeros: "Amo y agradezco siempre"

El emocionante momento que vivió Nicki Nicole antes de llegar a la Fiesta Nacional del Sol

¡3, 2, 1... Fiesta Nacional del Sol!: protagonistas que dieron vida a personajes inolvidables y se ganaron el cariño de la gente

Tenso cruce entre un participante y un jurado en Masterchef Celebrity: mirá quiénes se enfrentaron

La China Suárez le reveló a Moria Casán cómo fue el primer encuentro con Mauro Icardi en París: "Se me aflojaron las..."

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los Simpson despidieron a otro personaje reconocido de la serie.
Deceso en Springfield

Los Simpson, de luto: confirman la muerte de otro reconocido personaje

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por falta de actitud video
Escándalo

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

La travesura de un compañerito, la principal hipótesis del incidente que terminó con un alumna internada
Investigación judicial

La travesura de un compañerito, la principal hipótesis del incidente que terminó con un alumna internada

Te Puede Interesar

Estafas a sanjuaninos de falsos inversionistas de YPF: un embaucador es cordobés y por orden judicial devolverá $2.800.000
Resolución

Estafas a sanjuaninos de falsos inversionistas de YPF: un embaucador es cordobés y por orden judicial devolverá $2.800.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sería inimputable la albardonera acusada de hacer una amenaza de bomba contra el Hospital Rawson
Resolución

Sería inimputable la albardonera acusada de hacer una amenaza de bomba contra el Hospital Rawson

El Túnel de Agua Negra espera pero el paso abre este miércoles 26 de noviembre.
Fuertes declaraciones

Túnel de Agua Negra: fuerte empuje político chileno y la esperanza con Kast

Embajadores en San Juan: (de izq. a der.) El ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández, el embajador de Canadá Stewart Wheeler, el gobernador de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y el embajador Gonçalo Teles Gomes, de Portugal, en la apertura del foro de negocios.
Rondas de negocios

Dos embajadores, en San Juan: las inversiones "para toda la vida" de Canadá y el RIGI que pide Portugal

Crece la causa contra la feligresa estafadora: más fraudes con carpetas del IPV y ahora por hacerse pasar por directora
Grave

Crece la causa contra la feligresa estafadora: más fraudes con carpetas del IPV y ahora por hacerse pasar por directora