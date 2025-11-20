Ya están los invitados de las 'mesazas': quiénes estarán con Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

El estudio de eltrece palpita un nuevo ciclo de emociones y encuentros memorables: la producción de Mirtha Legrand y Juana Viale ya tienen todo listo para las mesazas de un nuevo y espectacular fin de semana en la pantalla de la televisión argentina. Otra vez, el despliegue de figuras estelares de la política, el espectáculo y el deporte prometen una cita imperdible. ¿Qué historias, confesiones y revelaciones atravesarán la mesa esta vez?

Pase de factura Mirtha Legrand a Fabiola Yañez por la fiesta en Olivos: "Brindaban mientras yo tenía que ver el ataúd de mi hermana por televisión"

El sábado, Mirtha encenderá las luces de La Noche de Mirtha a las 21:30. En el centro de la escena, la modelo Vicky Xipolitakis compartirá espacio con la abogada y panelista Alejandra Maglietti . La vida de la chaqueña se vio sacudida en los últimos días: recientemente fue madre y, el viernes pasado, atravesó una verdadera tormenta. Su novio, el empresario Juan Manuel Lago, es dueño de una de las fábricas alcanzadas por el fuego que arrasó el polo industrial de la zona de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza .

No estarán solas y la actualidad tendrá su espacio habitual de cada jornada. En esta oportunidad, periodista Diego Cabot tomará la palabra para desglosar las novedades de la Causa Cuadernos, la investigación que desató uno de los juicios por corrupción más relevantes de la historia de Argentina.

La conversación alcanzará nuevas profundidades con la presencia del escritor Federico Andahazi. La semana anterior, había emocionado en el teatro del Complejo Cultural de Cipolletti, donde presentó su última novela, “Mares de furia”, en pleno marco de la Feria del Libro. Entre libros, tramas y fantasmas del pasado, ¿qué relatos se fundirán en la mesa de la Chiqui Legrand?

El domingo, desde las 13:45, la posta pasará a Juana Viale y su ya clásico Almorzando con Juana. Carlitos “La Mona” Jiménez, leyenda de la música popular, animará la sobremesa. El cantante se encuentra en plena campaña de promoción de El baile más grande del universo, su histórico show programado para el próximo 29 de noviembre, cuando subirá al escenario del Estadio Único de La Plata, donde se propone hacer honor a ese nombre.

El ritmo contagioso no se detendrá ahí: Luck Ra, furor de la fusión del cuarteto y el pop urbano y nuevo embajador argentino en España, llegará también a la mesa tras haber colmado el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires con casi 50.000 personas. La consagración del cordobés no es menor: ha anunciado sus dos primeros conciertos en territorio español y, además, fue el ganador de La Voz Argentina junto a su equipo. Dos generaciones de la música que surgió del centro del país y no tiene límites.

Entre las risas y confesiones se sumará Martín Fabio, conocido como El Mono, cantante de Kapanga, emblema del rock nacional, quien celebra 30 años de éxitos. Su visita ocurre en medio de una pausa obligada tras girar por Europa y, a instancias del consejo médico, luego de los problemas de salud que experimentó en el pasado. El grupo quilmeño es fan confeso de la Mona, al punto de grabar algunos de sus clásicos como “Me mata” o “Agujita de oro”. ¿Habrá alguna colaboración en la mesa de Juana?

La última carcajada estará a cargo del humorista tucumano Miguel Martín, conocido como El Oficial Gordillo. Con su estilo, Martín llevará el alivio y las sonrisas finales a una jornada donde las emociones prometen ser tan intensas como los nombres en la mesa.

Con este menú de invitados, las mesas de Mirtha y Juana latirán, una vez más, al ritmo de la actualidad, el arte y la pasión argentina, y, acorde a la tradición, dejarán frases y comentarios para el resto de la semana.

FUENTE: Infobae