¡Una bestia!: Boca ganó de la mano de Merentiel y sacó boleto a los cuartos de final

Boca logró este domingo su pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura*tras vencer por 2-0 a Talleres en La Bombonera, en un partido que tuvo momentos de incertidumbre pero se resolvió con eficacia en los momentos claves.

El primero de los goles llegó en la etapa inicial, cuando Miguel Merentiel empujó de cabeza un rebote tras el cabezazo al travesaño de Lautaro Di Lollo. El segundo, definitivo, se produjo a los 20 segundos del segundo tiempo, nuevamente de Merentiel, quien aprovechó una defensa dormida para empujar un centro preciso de Lautaro Blanco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992738289124626667&partner=&hide_thread=false ¡¡ARRIBA EL XENEIZE Y EXPLOTA LA BOMBONERA!! Centro de Paredes desde el córner y gol de... ¿Di Lollo o Merentiel? pic.twitter.com/QPKKy2eNa0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaTVPlay/status/1992747811524452863&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE BOCA! La Bestia x2. Merentiel pone el 2-0 ante Talleres en La Bombonera. pic.twitter.com/RpDy0qDCwI — Boca TV Play (@BocaTVPlay) November 24, 2025

En el medio, Talleres tuvo la chance de igualar con un penal de Mateo Cáceres, pero el arquero Agustín Marchesín se lució y contuvo el disparo, manteniendo la ventaja para el Xeneize. La visita también recibió el reconocimiento de la hinchada local hacia Carlos Tevez, quien fue ovacionado pese al resultado adverso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1992742406035513833&partner=&hide_thread=false MARCHESÍN ATAJÓ EL PENAL DE TALLERES Y EXPLOTA LA BOMBONERA. pic.twitter.com/vtgVRz7O2G — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 23, 2025

Con este triunfo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se enfrentará a Argentinos Juniors en busca de un lugar en las semifinales del torneo.