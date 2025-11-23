domingo 23 de noviembre 2025

Liga Profesional

¡Una bestia!: Boca ganó de la mano de Merentiel y sacó boleto a los cuartos de final

El Xeneize se impuso 2-0 frente a la "T" de Carlos Tevez y abrochó la clasificación a la siguiente instancia del Torneo Clausura. Miguel Merentiel anotó por dos y se convirtió en la figura de la noche en La Bombonera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Boca logró este domingo su pasaje a los cuartos de final del Torneo Clausura*tras vencer por 2-0 a Talleres en La Bombonera, en un partido que tuvo momentos de incertidumbre pero se resolvió con eficacia en los momentos claves.

El primero de los goles llegó en la etapa inicial, cuando Miguel Merentiel empujó de cabeza un rebote tras el cabezazo al travesaño de Lautaro Di Lollo. El segundo, definitivo, se produjo a los 20 segundos del segundo tiempo, nuevamente de Merentiel, quien aprovechó una defensa dormida para empujar un centro preciso de Lautaro Blanco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1992738289124626667&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaTVPlay/status/1992747811524452863&partner=&hide_thread=false

En el medio, Talleres tuvo la chance de igualar con un penal de Mateo Cáceres, pero el arquero Agustín Marchesín se lució y contuvo el disparo, manteniendo la ventaja para el Xeneize. La visita también recibió el reconocimiento de la hinchada local hacia Carlos Tevez, quien fue ovacionado pese al resultado adverso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1992742406035513833&partner=&hide_thread=false

Con este triunfo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se enfrentará a Argentinos Juniors en busca de un lugar en las semifinales del torneo.

