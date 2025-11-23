Reclutando futuros rugbiers: la fuerte apuesta del Jockey Club en la Fiesta del Sol

El Jockey Club aprovechó la masiva convocatoria de la cuarta noche de la Fiesta Nacional del Sol para mostrar cómo se vive el rugby desde la base: con juego, diversión y camaradería. Durante la actividad, los entrenadores trabajaron con niños y niñas que se acercaban curiosos, mientras intentaban sumar más jugadores a las categorías inferiores.

“La idea es sumar chicos a las categorías”, explicó Majo Tello, referente de la M6, quien detalló que el club reúne a unos 60 chicos en inferiores. “Un montón, gracias a Dios, y la evolución y el crecimiento son impresionantes”, agregó.

Tello señaló que eventos como la FNS les permiten llegar a familias que quizá no conocen el rugby, muchas veces eclipsado por deportes más populares como fútbol, vóley o handball. “Que se animen, que no tengan miedo, que no es un deporte de contacto ni violento, eso a veces asustaba a los papás”, dijo.

La entrenadora remarcó que en infantiles se trabajaba desde lo recreativo y dinámico, promoviendo valores y juego seguro. Además, invitó a quienes quisieran probar una primera clase a acercarse a las canchas del club, ubicadas en República del Líbano y Paula: “Serán bienvenidos cuando quieran visitarnos”.