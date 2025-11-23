domingo 23 de noviembre 2025

Alejandro, el infaltable de las canchas que ahora llevó su oficio a la Fiesta del Sol

Con 20 años recorriendo tribunas y ferias, el popular vendedor ambulante de Concepción montó su puestito en la Fiesta Nacional del Sol. Acompañado por su esposa e hija, volvió a demostrar por qué todos lo saludan.

Por Carla Acosta
Alejandro Fernández es un personaje inseparable del fútbol sanjuanino. Desde hace dos décadas recorre canchas de todos los departamentos ofreciendo de todo un poco, siempre con una sonrisa. Esa presencia constante lo convirtió en “el infaltable”: el tipo que todos reconocen y saludan, el vendedor que forma parte del ritual de cada partido y para quien este oficio es, hoy, su principal fuente de ingreso.

Lee además
las particularidades que hacen de la fiesta nacional del sol la celebracion mas sanjuanina de todas
Mi tierra querida

Las particularidades que hacen de la Fiesta Nacional del Sol la celebración más sanjuanina de todas
cerca de 320 mil personas disfrutaron de la fiesta nacional del sol 2025
Cifras oficiales

Cerca de 320 mil personas disfrutaron de la Fiesta Nacional del Sol 2025

En esta edición de la Fiesta Nacional del Sol decidió trasladar su esencia al predio y armó su propio puestito, sencillo pero lleno de vida, donde la gente se acercaba tanto a comprar como a conversar.

Junto a su esposa e hija, que lo acompañaron durante toda la noche, Alejandro vivió la experiencia como un premio a tantos años de trabajo a pulmón. Entre risas, historias y fotos demostró que es uno de esos personajes de la provincia que la gente siempre quiere ver.

Cuarto día

Pijama Party cierra la última noche de la Fiesta Nacional del Sol

