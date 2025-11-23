Alejandro, el infaltable de las canchas que ahora llevó su oficio a la Fiesta del Sol

Alejandro Fernández es un personaje inseparable del fútbol sanjuanino. Desde hace dos décadas recorre canchas de todos los departamentos ofreciendo de todo un poco, siempre con una sonrisa. Esa presencia constante lo convirtió en “el infaltable”: el tipo que todos reconocen y saludan, el vendedor que forma parte del ritual de cada partido y para quien este oficio es, hoy, su principal fuente de ingreso.
En esta edición de la Fiesta Nacional del Sol decidió trasladar su esencia al predio y armó su propio puestito, sencillo pero lleno de vida, donde la gente se acercaba tanto a comprar como a conversar.
Junto a su esposa e hija, que lo acompañaron durante toda la noche, Alejandro vivió la experiencia como un premio a tantos años de trabajo a pulmón. Entre risas, historias y fotos demostró que es uno de esos personajes de la provincia que la gente siempre quiere ver.
