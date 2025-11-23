Alejandro, el infaltable de las canchas que ahora llevó su oficio a la Fiesta del Sol

Alejandro Fernández es un personaje inseparable del fútbol sanjuanino . Desde hace dos décadas recorre canchas de todos los departamentos ofreciendo de todo un poco, siempre con una sonrisa. Esa presencia constante lo convirtió en “el infaltable”: el tipo que todos reconocen y saludan, el vendedor que forma parte del ritual de cada partido y para quien este oficio es, hoy, su principal fuente de ingreso.

En esta edición de la Fiesta Nacional del Sol decidió trasladar su esencia al predio y armó su propio puestito, sencillo pero lleno de vida, donde la gente se acercaba tanto a comprar como a conversar.

Junto a su esposa e hija, que lo acompañaron durante toda la noche, Alejandro vivió la experiencia como un premio a tantos años de trabajo a pulmón. Entre risas, historias y fotos demostró que es uno de esos personajes de la provincia que la gente siempre quiere ver.

