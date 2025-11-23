domingo 23 de noviembre 2025

Vóley

UPCN, con carácter y experiencia: derrotó a Monteros y suma su cuarto triunfo en el torneo

El equipo sanjuanino cerró el Tour 2 de la Liga Argentina con una victoria frente a Monteros en el estadio Tucumán BB. El próximo capítulo se jugará en San Juan del 4 al 7 de diciembre en el estadio de UPCN.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

UPCN San Juan Vóley cerró el Tour 2 de la Liga de Voleibol Argentina con una exigente victoria sobre Monteros Vóley, por 3-1 y en el estadio Tucumán BB. El equipo sanjuanino se impuso con parciales de 25-21, 25-18, 21-25 y 25-19, para alcanzar el cuarto triunfo en el torneo.

UPCN mostró potencia en la ofensiva y en el bloqueo y buen juego colectivo, ante un rival que fue creciendo a lo largo de los parciales.

UPCN se apoyó en su efectividad en ataque y el bloqueo en los momentos determinantes; y si bien tuvo un bajón en el tercer set, luego se recuperó para volver a sumar de tres en la LVA.

Leon Meier fue el máximo anotador del equipo con 15 puntos, escoltado por Juan Simón Villarruel con 13; mientras que el goleador del partido fue el opuesto de Monteros, Federico Pereyra, con 21 tantos.

Con este resultado, UPCN alcanzó su cuarto triunfo en seis fechas y se mantiene segundo en la tabla de posiciones, detrás de Ciudad Vóley y a sólo tres puntos de diferencia. De esta manera, Los Cóndores cerraron una gira exigente con balance positivo y buenas sensaciones de cara a lo que viene.

Es que el próximo capítulo será más que especial: el Tour 3 se jugará en San Juan, del 4 al 7 de diciembre y en el estadio de UPCN, donde el equipo volverá a jugar ante su gente luego de mucho tiempo.

SINTESIS

Monteros Vóley: Matías Banda, Federico Pereyra; Ignacio Benítez, Flavio Rajczakowski; Nahuel Rojas, Máximo Mansilla; Lautaro Morales/Diaz (L). Entrenador: Leonardo Patti. Ingresos: Ignacio Lazarte, Cristian Assaf, Federico Gómez.

UPCN San Juan Vóley: Mateo Bozikovich, Ronald Jiménez; Federico Franetovich, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Juan Simón Villarruel; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Gerónimo Elgueta, Juan Martín Riganti.

Parciales: 21-25, 18-25, 25-21 y 19-25.

Estadio: Tucumán BB.

