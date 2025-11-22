sábado 22 de noviembre 2025

Vóley

UPCN perdió en el tiebreak contra Ciudad

Los parciales fueron 25-19, 25-22, 22-25, 19-25 y 15-13, un resultado que reflejó la intensidad del partido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

UPCN San Juan Vóley disputó un encuentro de alto nivel frente a Ciudad Vóley por el Tour 2 de la Liga de Voleibol Argentina, que se juega en Tucumán. Tras más de dos horas y media de juego parejo y cambiante, el equipo sanjuanino cayó en un ajustado tie break y el triunfo quedó para Ciudad por 3 a 2.

Los parciales fueron 25-19, 25-22, 22-25, 19-25 y 15-13, un resultado que reflejó la intensidad del partido.

UPCN estuvo 0-2 abajo y logró igualar las acciones, mostrando solidez colectiva para estirar la definición al quinto set, en el que la diferencia fue mínima.

image

El máximo anotador del encuentro fue el punta de UPCN, Leon Meier, con 23 puntos, mientras que Ciudad tuvo a Gustavo Larrahondo como su referente ofensivo, con 18.

UPCN volverá a jugar este domingo 24 ante Monteros Vóley, desde las 18 y en el cierre del Tour 2 (Fox Sports).

Síntesis

Ciudad Vóley: Demián González, Gustavo Larrahondo; Maximiliano Gauna, Sergio Soria; Nicolás Lazo, Mauro Zelayeta; Damián Zalcman/Luca Duet (L). Entrenador: Hernán Ferraro. Ingresos: Lisandro Zanotti, José Cejas, Vinicius, Nicolás Uriarte.

UPCN San Juan Vóley: Juan Manuel Riganti, Ronald Jiménez; Imanol Salazar, Matheuss Alejandro; Leon Meier, Juan Simón Villarruel; Federico Trucco (l). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresos: Gerónimo Elgueta, Mateo Bozikovich.

Parciales: 25-19, 25-22, 22-25, 19-25 y 15-13.

Estadio: Tucumán BB.

