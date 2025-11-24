lunes 24 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui e histórico dirigente peronista

El histórico jefe comunal de Berazategui y referente del peronismo falleció a los 84 años. Funcionarios nacionales, provinciales y municipales expresaron su pesar y destacaron su trayectoria política, su compromiso con la gestión pública y el legado que deja en su comunidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan José Mussi

Juan José Mussi, uno de los dirigentes más influyentes del peronismo en la provincia de Buenos Aires y actual intendente de Berazategui, murió este lunes a los 84 años. La noticia fue confirmada por referentes del PJ, quienes manifestaron su pesar a través de las redes sociales.

Lee además
La emergencia en obra pública se aprobó durante el gobierno de Sergio Uñac. 
Medidas

Para qué sirven las declaraciones de emergencia en medio de las crisis económicas y desde cuándo se aplican en San Juan
la guerra a las garrapatas llego a la legislatura de san juan
Idea en estudio

La guerra a las garrapatas llegó a la Legislatura de San Juan

Según informaron desde su entorno, Mussi estaba internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce – Néstor Kirchner, donde era seguido por un equipo médico especializado. Desde su círculo cercano lo despidieron destacando su extensa trayectoria: “Hoy despedimos a un gran intendente y, sobre todo, a un gran compañero. Un hombre que transformó la vida de su comunidad a través de la gestión”.

Mussi había sido reelecto en 2023 y tenía mandato hasta 2027. Tras su fallecimiento, el municipio quedará a cargo de Carlos Balor, actual secretario de Obras Públicas y primer concejal de la lista ganadora en las últimas elecciones.

Trayectoria y cargos destacados

Figura emblemática del PJ, Mussi ocupó numerosos cargos a lo largo de su carrera. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se desempeñó como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Desde ese rol impulsó medidas como la limpieza del Riachuelo y el Inventario Nacional de Glaciares, proyecto clave para la protección de reservas hídricas.

Su historia política comenzó en Berazategui, donde llegó al Concejo Deliberante y, en 1987, fue elegido intendente por primera vez bajo la gestión provincial de Antonio Cafiero. Entre 1994 y 2002 integró el Ministerio de Salud bonaerense, convocado por Eduardo Duhalde y luego por Felipe Solá. En 2003 regresó a la intendencia, cargo que ejerció en distintos períodos, incluso alternándose con su hijo, Patricio Mussi.

En las elecciones legislativas recientes encabezó la lista para la Legislatura bonaerense, donde obtuvo más del 60% en su distrito. Sin embargo, confirmó públicamente que no asumiría y que su candidatura era testimonial.

Mensajes de despedida

La muerte de Mussi generó una inmediata reacción en el arco peronista. Cristina Fernández de Kirchner expresó: “Histórico intendente de Berazategui y peronista de toda la vida. Nuestra compañía y condolencias a sus familiares y amigos, especialmente a su hijo Patricio”.

image

El gobernador Axel Kicillof también lo recordó: “Se va un militante incansable, un referente del peronismo y un compañero ejemplar. Lo vamos a extrañar”.

image

A ellos se sumaron Alberto Fernández, Sergio Massa, Verónica Magario, Mayra Mendoza y otros dirigentes provinciales, quienes coincidieron en destacar su compromiso, su trabajo territorial y su vínculo profundo con los vecinos de Berazategui.

El PJ bonaerense también difundió un comunicado lamentando su fallecimiento y resaltando su trayectoria en la salud pública, la gestión municipal y el ámbito nacional.

Uno de los primeros en despedirlo fue Julio Alak, intendente de La Plata, quien escribió: “Tu honestidad, lucidez política y compromiso con los más necesitados nos dejan un ejemplo para siempre. Partiste a la inmortalidad”.

Por su parte, el Dr. Leonardo Martínez Herrero, quien había hablado con Mussi días atrás, expresó su conmoción: “Una pérdida irreparable para Berazategui y para el peronismo”.

Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner: "Que yo esté privada de mi libertad es la metáfora perfecta de una Argentina a la que la están liquidando"

Llega a farmacias el aceite de cannabis 100% sanjuanino, respaldado por la garantía de trazabilidad

Radiografía del Ministerio Público: las cifras con las que se encontrará Baigorrí en su desembarco

¿Qué arreglan los camiones que se ven junto a los nuevos carteles LED de Circunvalación?

La llamativa visita de un político nacional a la Fiesta del Sol: ¿a qué vino?

Buscan que los guardavidas sanjuaninos festejen su día en la fecha más romántica del año

Al igual que Estados Unidos, el Gobierno no acompañó el documento final del G20 en Johannesburgo

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería
En las redes

Un famoso periodista llegó a San Juan para la FNS y hasta se dio el lujo de ir a una reconocida rotisería

Hasta que Dios nos reúna: el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos
Emotivo

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

Te Puede Interesar

El Chiquito Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera
Una muralla

El 'Chiquito' Romero sanjuanino: es remisero, tiene 48 años y jugará con su hijo por el ascenso a Primera

Por Antonella Letizia
Pudo ser una tragedia: un poste se quebró y cayó en el medio de la calle en Rivadavia
Imágenes impactantes

Pudo ser una tragedia: un poste se quebró y cayó en el medio de la calle en Rivadavia

Video: el pasado ferroviario transformado en un pasillo blanco de San Juan video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el pasado ferroviario transformado en un pasillo blanco de San Juan

La bomba del Central campeón y el pasillo del Pincha: el fútbol sanjuanino, entre un trofeo merecido a la banca a los jugadores de Estudiantes
Opiniones divididas

La bomba del Central campeón y el pasillo del Pincha: el fútbol sanjuanino, entre un "trofeo merecido" a la banca a los jugadores de Estudiantes

Argentina y Estados Unidos sellaron un nuevo acuerdo para agilizar los controles aduaneros
Relaciones comerciales

Argentina y Estados Unidos sellaron un nuevo acuerdo para agilizar los controles aduaneros