Murió Juan José Mussi, intendente de Berazategui e histórico dirigente peronista

Juan José Mussi , uno de los dirigentes más influyentes del peronismo en la provincia de Buenos Aires y actual intendente de Berazategui, murió este lunes a los 84 años. La noticia fue confirmada por referentes del PJ, quienes manifestaron su pesar a través de las redes sociales.

Según informaron desde su entorno, Mussi estaba internado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce – Néstor Kirchner, donde era seguido por un equipo médico especializado. Desde su círculo cercano lo despidieron destacando su extensa trayectoria: “Hoy despedimos a un gran intendente y, sobre todo, a un gran compañero. Un hombre que transformó la vida de su comunidad a través de la gestión”.

Mussi había sido reelecto en 2023 y tenía mandato hasta 2027. Tras su fallecimiento, el municipio quedará a cargo de Carlos Balor, actual secretario de Obras Públicas y primer concejal de la lista ganadora en las últimas elecciones.

Trayectoria y cargos destacados

Figura emblemática del PJ, Mussi ocupó numerosos cargos a lo largo de su carrera. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se desempeñó como secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Desde ese rol impulsó medidas como la limpieza del Riachuelo y el Inventario Nacional de Glaciares, proyecto clave para la protección de reservas hídricas.

Su historia política comenzó en Berazategui, donde llegó al Concejo Deliberante y, en 1987, fue elegido intendente por primera vez bajo la gestión provincial de Antonio Cafiero. Entre 1994 y 2002 integró el Ministerio de Salud bonaerense, convocado por Eduardo Duhalde y luego por Felipe Solá. En 2003 regresó a la intendencia, cargo que ejerció en distintos períodos, incluso alternándose con su hijo, Patricio Mussi.

En las elecciones legislativas recientes encabezó la lista para la Legislatura bonaerense, donde obtuvo más del 60% en su distrito. Sin embargo, confirmó públicamente que no asumiría y que su candidatura era testimonial.

Mensajes de despedida

La muerte de Mussi generó una inmediata reacción en el arco peronista. Cristina Fernández de Kirchner expresó: “Histórico intendente de Berazategui y peronista de toda la vida. Nuestra compañía y condolencias a sus familiares y amigos, especialmente a su hijo Patricio”.

El gobernador Axel Kicillof también lo recordó: “Se va un militante incansable, un referente del peronismo y un compañero ejemplar. Lo vamos a extrañar”.

A ellos se sumaron Alberto Fernández, Sergio Massa, Verónica Magario, Mayra Mendoza y otros dirigentes provinciales, quienes coincidieron en destacar su compromiso, su trabajo territorial y su vínculo profundo con los vecinos de Berazategui.

El PJ bonaerense también difundió un comunicado lamentando su fallecimiento y resaltando su trayectoria en la salud pública, la gestión municipal y el ámbito nacional.

Uno de los primeros en despedirlo fue Julio Alak, intendente de La Plata, quien escribió: “Tu honestidad, lucidez política y compromiso con los más necesitados nos dejan un ejemplo para siempre. Partiste a la inmortalidad”.

Por su parte, el Dr. Leonardo Martínez Herrero, quien había hablado con Mussi días atrás, expresó su conmoción: “Una pérdida irreparable para Berazategui y para el peronismo”.