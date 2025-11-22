sábado 22 de noviembre 2025

Obra

¿Qué arreglan los camiones que se ven junto a los nuevos carteles LED de Circunvalación?

Los camiones detenidos junto a los pórticos LED de la Circunvalación no están allí por un desperfecto: están calibrando los carteles para que los sanjuaninos puedan ver su patente al pasar. Pero detrás de esos minutos de ajuste hay una obra mucho más compleja, que recién atraviesa su primera etapa y que tendrá impacto directo en seguridad.

Por Ana Paula Gremoliche
WhatsApp Image 2025-11-22 at 9.56.59 PM

Desde hace semanas, los conductores notan la presencia de vehículos técnicos al costado de los nuevos carteles LED instalados en el anillo de Circunvalación. La pregunta se repite: ¿qué están haciendo?

Ginestar detalló que actualmente se trabaja en la calibración de las cámaras y sensores, un proceso necesario para que las patentes puedan leerse con precisión. “Los sanjuaninos quieren verse pasar por la pantalla, y para eso hay que ajustar el ángulo y la sensibilidad de cada cámara”, explicó. Este trabajo incluye levantar o bajar los equipos milímetro a milímetro hasta obtener la imagen exacta.

Una obra mucho más amplia de lo que se ve

Aunque desde afuera parezca una simple calibración, la instalación de los pórticos LED es un proyecto de 200 días corridos de obra, iniciado a principios de octubre. Actualmente, según indicó Ginestar, se encuentran transitando la primera etapa, que se concentra en unificar cámaras, configurar lectura de datos y estabilizar el sistema.

Luego seguirá otra fase clave: la conexión a internet a través de fibra óptica del Gobierno, por estrictos motivos de seguridad. Cada pórtico cuenta con su propio medidor, y toda la información se enviará directamente al CSEM, donde una computadora central almacena y procesa los datos.

Seguridad: la función que pocos conocen

Más allá de mostrar mensajes en fechas especiales, los carteles LED tendrán un rol estratégico.

Las cámaras no solo leen patentes: también permiten visualizar e identificar vehículos, lo que facilita tareas de rastreo ante pedidos de captura o alertas policiales.

“Si buscan un auto rojo, el sistema puede buscar todos los que pasaron por determinado pórtico y cruzar esa información”, explicó Ginestar. Esa funcionalidad se suma al efecto disuasivo que generan las cámaras visibles en puntos clave de la traza.

¿Cuándo estarán listos?

Si bien la obra avanzó rápido en la instalación de pórticos, todavía queda por completar toda la configuración técnica. Según adelantó Ginestar, en unos meses podrían realizar la recepción provisoria y, tiempo después, la definitiva.

