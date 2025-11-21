viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pausa

Se cayó el salvavidas de US$20.000 millones: qué negociará ahora Argentina con los bancos de EE.UU.

Las entidades norteamericanas pausaron el plan original por US$20.000 millones y estudian una asistencia de emergencia por apenas un cuarto de ese monto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lee además
lanza del sur: estados unidos anuncio la operacion militar contra el narcotrafico en latinoamerica
Guerra

"Lanza del Sur": Estados Unidos anunció la operación militar contra el narcotráfico en Latinoamérica
en el juicio en estados unidos, fred machado se declaro no culpable
Texas

En el juicio en Estados Unidos, Fred Machado se declaró "no culpable"

El plan financiero que la Casa Rosada esperaba como respaldo político y económico sufrió un sacudón inesperado desde Estados Unidos. Según reveló The Wall Street Journal, los gigantes JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup decidieron suspender el avance del megacrédito de US$20.000 millones para Argentina y analizan, en su lugar, una asistencia de corto plazo mucho más acotada.

El proyecto inicial —que combinaba un swap cambiario con el Tesoro estadounidense y una línea de crédito privado del mismo volumen— quedó trabado en su tramo clave: las garantías. Los bancos nunca recibieron una instrucción clara de Washington sobre qué activos podrían utilizar como respaldo ante un eventual incumplimiento argentino, lo que terminó enfriando las tratativas después de semanas sin definiciones.

Ante ese escenario, las conversaciones pivotaron hacia un nuevo esquema transitorio de aproximadamente US$5.000 millones, bajo un formato de recompra: Argentina entregaría una cartera de inversiones como colateral para obtener dólares y así cubrir un vencimiento de deuda cercano a los US$4.000 millones en enero. La idea sería devolver ese préstamo con una nueva colocación de bonos en los mercados internacionales.

Pero el diario norteamericano advierte que el mecanismo implica riesgos: si el país no consigue colocar nueva deuda, los bancos podrían quedar expuestos en un contexto global poco favorable.

Mientras tanto, el Tesoro de EE.UU. continúa mostrando respaldo a la administración Milei por otras vías. Datos del Banco Central registran un aumento de US$2.500 millones en swaps de corto plazo entre septiembre y octubre, y una transferencia de casi US$900 millones en DEGs del FMI. Desde Washington reiteran su “confianza” en Milei y Caputo, aunque analistas como Brad Setser cuestionan la falta de información pública sobre cómo se están usando esos recursos.

Por ahora, el megaplan de rescate quedó en pausa, y lo que sigue en carpeta es apenas un puente financiero que, lejos de blindar la economía, busca evitar un tropiezo inmediato.

Temas
Seguí leyendo

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

El gobernador de Mendoza criticó a la AFA y habló del descenso de Godoy Cruz

Según un importante medio financiero de Wall Street, se cayó el rescate financiero de bancos de EEUU a Milei

Daniel Scioli lanzó su propia yerba, en la que se ríe de su apodo y de su accidente

El peronismo cuestiona el INDEC de Lavagna y lanza su propio índice de inflación

Corrupción en la ANDIS: otro personaje clave se negó a declarar

El endeudamiento de las familias marcó un nuevo récord

Javier Milei bancó con un posteo a Verón en su crítica al campeonato que la AFA le reconoció a Rosario Central

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sistema Braille, fundamental para no videntes.
Inclusión

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

Por Miriam Walter

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Clima

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo

Te Puede Interesar

El sistema Braille, fundamental para no videntes.
Inclusión

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

Por Miriam Walter
Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Caso Emanuel Rodríguez

La banda acusada de asaltar y dejar cuadripléjico al empresario de Rawson vuelve a Tribunales

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves
Servicio

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves