Mañana fría y tarde primaveral este miércoles en San Juan

El SMN asegura que en San Juan las temperaturas en primavera serán normales o más calurosas de lo normal.

San Juan recibirá este miércoles una mañana fresca y gris, en la que el termómetro apenas superará los 8 °C entre las 8 y 9 de la mañana. Durante la madrugada y hasta casi el mediodía, el cielo se mostrará cubierto o parcialmente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 °C y 12 °C, ideal para acompañar con bebida caliente y abrigo ligero.

Hogar El clima perfecto: factores clave en la eficiencia de tu aire acondicionado

A medida que avance la jornada, las nubes se irán dispersando poco a poco y el termómetro comenzará a escalar suavemente: alrededor del mediodía se prevén unos 13 °C, para llegar a una agradable franja de entre 15 °C y 17 °C durante la siesta y la tarde, cuando el sol asomará con más frecuencia. La tarde se presentará amable, sin extremos de frío ni calor, propicia para una caminata o tomar algo al aire libre.

Ya entrada la noche, el cielo se despejará de a poco y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia los 11 °C o 12 °C, cerrando el día con una atmósfera serena y templada.

En resumen, un día que arranca fresco y nublado pero que evoluciona hacia una tarde templada y agradable, con cielos más despejados. Perfecto para aprovechar sin grandes abrigos, sobre todo después del mediodía.