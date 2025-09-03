miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

También participó un sujeto, que con un arma de fuego amenazó a un amigo de la víctima para que no interviniera. Tras la golpiza, habrían robado un celular de la vivienda.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Tres mujeres y un hombre irrumpieron violentamente en una casa de Rawson y le dieron una paliza a una joven. Según la versión denunciada, el sujeto que acompañaba a la patota cumplió el rol de apoyo y, armado, intimidó al amigo de la víctima que se encontraba en el lugar. Investigan un presunto ajuste de cuentas, pero también un robo.

Lee además
dos hombres terminaron heridos por una patota tras una confusa pelea en albardon
Por la noche del domingo

Dos hombres terminaron heridos por una patota tras una confusa pelea en Albardón
Imagen ilustrativa
Vándalos

Una patota destrozó una casa a pedradas y robó en venganza contra un joven de Rivadavia

El inusitado episodio fue denunciado este martes, aunque en realidad ocurrió el domingo al mediodía en una vivienda de calle Triunvirato, en el barrio Belgrano de Rawson. El que presenció todo fue un hombre de apellido Jofré, quien relató que estaba en su casa junto a su amiga, de apellido Tello, cuando fueron sorprendidos por las tres mujeres y el sujeto que irrumpieron violentamente.

El testigo contó que el individuo portaba un arma de fuego con la que lo encañonó y lo amenazó: “Vos no te metas. Dejalas que se arreglen ellas”, según quedó asentado en la denuncia. Fue entonces cuando las tres agresoras atacaron a golpes de puño a su amiga, dejándola con serias lesiones en el rostro.

Pese a que la víctima no quería denunciar, su amigo se presentó en la Comisaría 6ª de Rawson y relató el violento episodio, además de aportar los nombres y apodos de los supuestos agresores. También aseguró que, en medio del ataque, desapareció el celular de la joven golpeada.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, ya que en principio se investiga el posible robo del celular. No obstante, los investigadores manejan como hipótesis que la agresión estuvo vinculada a una venganza por problemas personales.

Temas
Seguí leyendo

En Rawson: una pareja denunció que el "Roto" Pastén los invitó a tomar a su casa y que una patota los estaba esperando

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Recuperan en una recóndita zona de Pocito dos motos robadas

Una motociclista terminó muy herida al chocar con un auto en Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Una nena terminó lesionada tras caerle un palo encima en Pocito

Motos robadas en San Juan: encuentran cinco rodados vinculados a diferentes hechos

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: se bajo a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Un robo: indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Te Puede Interesar

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital
Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson