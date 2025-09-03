Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Tres mujeres y un hombre irrumpieron violentamente en una casa de Rawson y le dieron una paliza a una joven. Según la versión denunciada, el sujeto que acompañaba a la patota cumplió el rol de apoyo y, armado, intimidó al amigo de la víctima que se encontraba en el lugar. Investigan un presunto ajuste de cuentas, pero también un robo.

El inusitado episodio fue denunciado este martes, aunque en realidad ocurrió el domingo al mediodía en una vivienda de calle Triunvirato, en el barrio Belgrano de Rawson. El que presenció todo fue un hombre de apellido Jofré, quien relató que estaba en su casa junto a su amiga, de apellido Tello, cuando fueron sorprendidos por las tres mujeres y el sujeto que irrumpieron violentamente.

El testigo contó que el individuo portaba un arma de fuego con la que lo encañonó y lo amenazó: “Vos no te metas. Dejalas que se arreglen ellas”, según quedó asentado en la denuncia. Fue entonces cuando las tres agresoras atacaron a golpes de puño a su amiga, dejándola con serias lesiones en el rostro.

Pese a que la víctima no quería denunciar, su amigo se presentó en la Comisaría 6ª de Rawson y relató el violento episodio, además de aportar los nombres y apodos de los supuestos agresores. También aseguró que, en medio del ataque, desapareció el celular de la joven golpeada.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, ya que en principio se investiga el posible robo del celular. No obstante, los investigadores manejan como hipótesis que la agresión estuvo vinculada a una venganza por problemas personales.